«Не побоявся і пішов на операцію», – 65-річний волинянин, якому пересадили донорське серце

Петра Маркевича, якому в ніч на 15 липня хірурги пересадили серце в Ковельській районній лікарні, наразі стабільний. Чоловік перебуває під наглядом у реанімації.



Про це розповів Тарас Окунь.



З його слів, життєві показники реципієнта задовільні.



"Артеріальний тиск в нормі, сатурація, тобто насичення киснем крові теж в нормі, показники всі добрі. Пацієнт їсть, пацієнт п’є, пацієнт говорить, пацієнт активний, хоче вже сидіти, ходити, але ми не дозволяємо", – сказав медик.



На нове серце волинянин чекав 7 місяців



На трансплантацію 65-річний Петро Маркевич зі Старовижівщини чекав сім місяців, і за цей час переніс декілька інфарктів. Говорить: періодично втрачав свідомість, а згодом таки погодився на лікування й пересадку. Донором органу, каже Петро Маркевич, став чоловік із сусіднього села, проте чоловіки не були знайомі.



"Чоловік загинув, вже його не можна було врятувати і він пожертвував серцем. Буде все добре. Я в це вірю, а людина, яка вірить – вона крепша і здоровша. А я не побоявся і пішов не операцію. Ще може поживу", – каже чоловік.



Пересадку серця провели в ніч на 15 липня. Рідні 63-річного чоловіка, у якого раптово стався інфаркт та мозкова кома, дали згоду на посмертне донорство, – розповів завідувач кардіохірургічного центру Ковельського МТМО, трансплантолог Володимир Танський. Каже: органи померлого пересади чотирьом людям.



Щодо Петра Маркевича, який отримав донорський орган, сказав Володимир Танський, то пацієнт тривалий час хворів та переніс неодноразові інфаркти міокарда. З його слів, інфаркти стали причиною загибелі лівого шлуночка.



"Так звана кардіоміопатія, яка привела його до трансплантації серця. Операція тривала стандартно, час ішемії донорського органу склав 160 хвилин... Є 15 осіб в листі очікування. Інші хворі, які є в нашому полі зору, перебувають в додатковому листі", – сказав медик.



Пацієнт, якому пересадили серце, перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії тиждень. Попереду на Петра Маркевича чекає тривала реабілітація, – зазначила кардіологиня Ольга Танська.



"Перших пів року завжди важка праця лікаря, який буде спостерігати. І в першу чергу треба великі зусилля з його боку, щоб він приймав регулярно імуносупресивну терапію для того, щоб донорське серце прижилося. Після виписки пацієнт перебуває під нашим наглядом, два рази на місяць навідує лікарню", – додала медичка.



Життя з донорськими органами: історії інших волинян



У кардіохірургічний центр в Ковельському МТМО приїхав на планове обстеження 42-річний Олександр Саливон з Київської області. Чоловік розповів, що з донорським серцем живе сьомий рік.



"Нагрузок не можна було, обмеження в їжі. Зараз такого вже немає. Приймаємо таблетки щодня і пожиттєво. Погляд на життя інший став", – сказав чоловік.



33-річний Валерій Затула з Миколаївщини живе сьомий рік із донорським серцем. Чоловік також приїхав на обстеження у райлікарню в Ковелі. Те, що має захворювання серця, чоловік зрозумів не одразу.



"Спочатку не відчувалося, і в зал ходив, і займався спортом. Почав відчувати больові відчуття при навантаження, при ходьбі. Потім під час перевірки дізнався, що це дилатаційна кардіоміопатія. Їздив по клініках, то лікарі рекомендували пересадку", – сказав чоловік.



За чотири роки в Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні, додав гендиректор закладу Валентин Вітер, здійснили 27 трансплантацій, із них шість пересадок серця та 21 пересадку нирки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан волинянина, якому в ніч на 15 липня хірурги пересадили серце в Ковельській районній лікарні, наразі стабільний. Чоловік перебуває під наглядом у реанімації.Про це розповів Суспільному лікар-хірург медичного закладуЗ його слів, життєві показники реципієнта задовільні."Артеріальний тиск в нормі, сатурація, тобто насичення киснем крові теж в нормі, показники всі добрі. Пацієнт їсть, пацієнт п’є, пацієнт говорить, пацієнт активний, хоче вже сидіти, ходити, але ми не дозволяємо", – сказав медик.На трансплантацію 65-річний Петро Маркевич зі Старовижівщини чекав сім місяців, і за цей час переніс декілька інфарктів. Говорить: періодично втрачав свідомість, а згодом таки погодився на лікування й пересадку. Донором органу, каже Петро Маркевич, став чоловік із сусіднього села, проте чоловіки не були знайомі."Чоловік загинув, вже його не можна було врятувати і він пожертвував серцем. Буде все добре. Я в це вірю, а людина, яка вірить – вона крепша і здоровша. А я не побоявся і пішов не операцію. Ще може поживу", – каже чоловік.Пересадку серця провели в ніч на 15 липня. Рідні 63-річного чоловіка, у якого раптово стався інфаркт та мозкова кома, дали згоду на посмертне донорство, – розповів завідувач кардіохірургічного центру Ковельського МТМО, трансплантолог. Каже: органи померлого пересади чотирьом людям.Щодо Петра Маркевича, який отримав донорський орган, сказав Володимир Танський, то пацієнт тривалий час хворів та переніс неодноразові інфаркти міокарда. З його слів, інфаркти стали причиною загибелі лівого шлуночка."Так звана кардіоміопатія, яка привела його до трансплантації серця. Операція тривала стандартно, час ішемії донорського органу склав 160 хвилин... Є 15 осіб в листі очікування. Інші хворі, які є в нашому полі зору, перебувають в додатковому листі", – сказав медик.Пацієнт, якому пересадили серце, перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії тиждень. Попереду на Петра Маркевича чекає тривала реабілітація, – зазначила кардіологиня Ольга Танська."Перших пів року завжди важка праця лікаря, який буде спостерігати. І в першу чергу треба великі зусилля з його боку, щоб він приймав регулярно імуносупресивну терапію для того, щоб донорське серце прижилося. Після виписки пацієнт перебуває під нашим наглядом, два рази на місяць навідує лікарню", – додала медичка.У кардіохірургічний центр в Ковельському МТМО приїхав на планове обстеження 42-річнийз Київської області. Чоловік розповів, що з донорським серцем живе сьомий рік."Нагрузок не можна було, обмеження в їжі. Зараз такого вже немає. Приймаємо таблетки щодня і пожиттєво. Погляд на життя інший став", – сказав чоловік.33-річнийз Миколаївщини живе сьомий рік із донорським серцем. Чоловік також приїхав на обстеження у райлікарню в Ковелі. Те, що має захворювання серця, чоловік зрозумів не одразу."Спочатку не відчувалося, і в зал ходив, і займався спортом. Почав відчувати больові відчуття при навантаження, при ходьбі. Потім під час перевірки дізнався, що це дилатаційна кардіоміопатія. Їздив по клініках, то лікарі рекомендували пересадку", – сказав чоловік.За чотири роки в Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні, додав гендиректор закладу Валентин Вітер, здійснили 27 трансплантацій, із них шість пересадок серця та 21 пересадку нирки.

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