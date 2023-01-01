Росія втратила у війні уже понад 240 тисяч військових
Сьогодні, 09:21
ЗСУ за минулу добу ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,
танків − 4 129 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,
артилерійських систем − 4 592 (+19) од,
РСЗВ − 692 (+3) од,
засобів ППО − 433 (+3) од,
літаків − 315 (+0) од,
гелікоптерів − 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,
крилатих ракет − 1 293 (+14) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,
спеціальної техніки − 685 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,
танків − 4 129 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,
артилерійських систем − 4 592 (+19) од,
РСЗВ − 692 (+3) од,
засобів ППО − 433 (+3) од,
літаків − 315 (+0) од,
гелікоптерів − 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,
крилатих ракет − 1 293 (+14) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,
спеціальної техніки − 685 (+2) од.
Дані уточнюються.
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