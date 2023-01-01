Росія втратила у війні уже понад 240 тисяч військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,



танків − 4 129 (+6) од,



бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,



артилерійських систем − 4 592 (+19) од,



РСЗВ − 692 (+3) од,



засобів ППО − 433 (+3) од,



літаків − 315 (+0) од,



гелікоптерів − 310 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,



крилатих ракет − 1 293 (+14) од,



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,



спеціальної техніки − 685 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,танків − 4 129 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,артилерійських систем − 4 592 (+19) од,РСЗВ − 692 (+3) од,засобів ППО − 433 (+3) од,літаків − 315 (+0) од,гелікоптерів − 310 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,крилатих ракет − 1 293 (+14) од,кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,спеціальної техніки − 685 (+2) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію