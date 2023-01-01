Росіяни відступають під Бахмутом: експерти пояснили чому

Росіяни відступають під Бахмутом: експерти пояснили чому
Відсутність підкріплення та ротацій у близький тил для відпочинку змушує російські війська відступати без можливості повернути втрачені позиції на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Ймовірно, відсутність підкріплення в окупантів на південь від Бахмута загрожує серйозними наслідками для всього російського угрупування в цьому районі.

Українські війська 19 липня вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, і на всіх досягли успіхів. На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 липня, видно, що ЗСУ просунулися вперед біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжували наступальні операції на північ від і на південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Васильівки (11 км на північний захід від Бахмута).

ЗСУ також продовжували наступальні дії на бердянському та мелітопольському напрямках. Повідомлялося, що українські сили просунулися більш як на кілометр у невстановленому районі мелітопольського спрямування.

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