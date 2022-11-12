У Луцьку судитимуть 52-річного зрадника з Донеччини, який добровільно перейшов на бік ворога
Сьогодні, 11:15
За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть ще одного зрадника.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Оперативники СБУ встановили, що 52-річний мешканець Волноваського району Донецької області добровільно перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану.
До повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисник обіймав посаду начальника рятувального відділення підрозділу ДСНС на Донеччині.
У березні 2022 року він приєднався до рашистів та був призначений на псевдопосаду «командира рятувального відділення» у так званому підрозділі “ГБУ ПСО г. Волноваха МЧС ДНР”.
Крім того, з метою просування проросійських наративів зрадник брав участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в агітаційних заходах на Донеччині.
Зловмисник обвинувачується у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Державному зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з працівниками ДБР за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Оперативники СБУ встановили, що 52-річний мешканець Волноваського району Донецької області добровільно перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану.
До повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисник обіймав посаду начальника рятувального відділення підрозділу ДСНС на Донеччині.
У березні 2022 року він приєднався до рашистів та був призначений на псевдопосаду «командира рятувального відділення» у так званому підрозділі “ГБУ ПСО г. Волноваха МЧС ДНР”.
Крім того, з метою просування проросійських наративів зрадник брав участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в агітаційних заходах на Донеччині.
Зловмисник обвинувачується у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Державному зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з працівниками ДБР за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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