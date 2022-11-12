У Луцьку судитимуть 52-річного зрадника з Донеччини, який добровільно перейшов на бік ворога

За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть ще одного зрадника.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Оперативники СБУ встановили, що 52-річний мешканець Волноваського району Донецької області добровільно перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану.До повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисник обіймав посаду начальника рятувального відділення підрозділу ДСНС на Донеччині.У березні 2022 року він приєднався до рашистів та був призначений на псевдопосаду «командира рятувального відділення» у так званому підрозділі “ГБУ ПСО г. Волноваха МЧС ДНР”.Крім того, з метою просування проросійських наративів зрадник брав участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в агітаційних заходах на Донеччині.Зловмисник обвинувачується у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.Державному зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з працівниками ДБР за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.