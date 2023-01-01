В аварії на Волині постраждали 9 людей: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 11:30
Вчора ввечері, 19 липня, у Згоранах Ковельського району трапилася ДТП, у якій постраждали 9 людей.
Як прокоментували у секторі комунікації поліції Волині, на водійку складено адмінпротокол за ст.124 КУпАП.
"Тілесних ушкоджень середньої тяжкості немає, тому немає і кримінального провадження", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, що близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто, один з легковиків перекинувся від удару. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждали 9 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як прокоментували у секторі комунікації поліції Волині, на водійку складено адмінпротокол за ст.124 КУпАП.
"Тілесних ушкоджень середньої тяжкості немає, тому немає і кримінального провадження", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, що близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто, один з легковиків перекинувся від удару. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждали 9 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На вісім пострілів росіян ми можемо відповісти лише одним», Сирський про забезпечення рф боєприпасами
Сьогодні, 11:40
В аварії на Волині постраждали 9 людей: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 11:30
У Луцьку судитимуть 52-річного зрадника з Донеччини, який добровільно перейшов на бік ворога
Сьогодні, 11:15
Росіяни відступають під Бахмутом: експерти пояснили чому
Сьогодні, 10:55
Медіа