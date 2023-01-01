В аварії на Волині постраждали 9 людей: у поліції повідомили деталі

В аварії на Волині постраждали 9 людей: у поліції повідомили деталі
Вчора ввечері, 19 липня, у Згоранах Ковельського району трапилася ДТП, у якій постраждали 9 людей.

Як прокоментували у секторі комунікації поліції Волині, на водійку складено адмінпротокол за ст.124 КУпАП.

"Тілесних ушкоджень середньої тяжкості немає, тому немає і кримінального провадження", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто, один з легковиків перекинувся від удару. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждали 9 людей.






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Теги: Волинь, Згорани, ДТП
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