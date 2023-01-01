В аварії на Волині постраждали 9 людей: у поліції повідомили деталі





Як прокоментували у секторі комунікації поліції Волині, на водійку складено адмінпротокол за ст.124 КУпАП.



"Тілесних ушкоджень середньої тяжкості немає, тому немає і кримінального провадження", - зазначили у поліції.



Нагадаємо, що близько 20 години у курортному селі













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора ввечері, 19 липня, у Згоранах Ковельського району трапилася ДТП, у якій постраждали 9 людей.Як прокоментували у секторі комунікації поліції Волині, на водійку складено адмінпротокол за ст.124 КУпАП."Тілесних ушкоджень середньої тяжкості немає, тому немає і кримінального провадження", - зазначили у поліції.Нагадаємо, що близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто , один з легковиків перекинувся від удару. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждали 9 людей.

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