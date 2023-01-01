На Рівненщині затримали бурштинокопача з Луцька





Про це



Із місця події вилучили дві мотопомпи, приладдя для незаконного видобутку та бурштин.



Також, під час проведення трьох обшуків за місцями проживання вказаних осіб, працівники поліції вилучили іще одну мотопомпу та бурштин.



Від будь-яких пояснень зловмисники відмовились.



Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 КК України (незаконний видобування бурштину).



У рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до незаконного промислу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісовому масиві поблизу села Ромейки на Рівненщині правоохоронці викрили чотирьох осіб, які займались незаконним промислом: троє з них — місцеві та один — лучанин.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Рівненської області.Із місця події вилучили дві мотопомпи, приладдя для незаконного видобутку та бурштин.Також, під час проведення трьох обшуків за місцями проживання вказаних осіб, працівники поліції вилучили іще одну мотопомпу та бурштин.Від будь-яких пояснень зловмисники відмовились.Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 КК України (незаконний видобування бурштину).У рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до незаконного промислу.

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