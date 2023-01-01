Зарплата до 15 тисяч: у Луцьку запрошують на роботу





Про це йдеться в сюжеті телеканалу «



- На роботу запрошують швачку. Зарплата – 15 000 гривень.

- Є вакансія для чистильника устаткування. За місяць будуть платити 10 000 гривень.

- Є вакансія для холодильщика харчової продукції. Платитимуть 15 000 гривень за місяць.

- На роботу шукають тракториста. Заробітна плата – 15 000 гривень в місяць.

- Є робота для столяра. Компанія шукає працівника з зарплатою у 15 000 гривень.

- Є вакансія для слюсаря-ремонтника. Заробітна плата – 13 000 гривень.

- Є робота для продавця-консультанта. Платитимуть 12 000 гривень в місяць.

- Шукають на роботу підсобного робітника. Зарплата – 10 000 гривень.

- Шукають на роботу перукаря. Зарплата – 10 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.Про це йдеться в сюжеті телеканалу « Конкурент TV ».- На роботу запрошують швачку. Зарплата – 15 000 гривень.- Є вакансія для чистильника устаткування. За місяць будуть платити 10 000 гривень.- Є вакансія для холодильщика харчової продукції. Платитимуть 15 000 гривень за місяць.- На роботу шукають тракториста. Заробітна плата – 15 000 гривень в місяць.- Є робота для столяра. Компанія шукає працівника з зарплатою у 15 000 гривень.- Є вакансія для слюсаря-ремонтника. Заробітна плата – 13 000 гривень.- Є робота для продавця-консультанта. Платитимуть 12 000 гривень в місяць.- Шукають на роботу підсобного робітника. Зарплата – 10 000 гривень.- Шукають на роботу перукаря. Зарплата – 10 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію