Зарплата до 15 тисяч: у Луцьку запрошують на роботу

Зарплата до 15 тисяч: у Луцьку запрошують на роботу
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

- На роботу запрошують швачку. Зарплата – 15 000 гривень.
- Є вакансія для чистильника устаткування. За місяць будуть платити 10 000 гривень.
- Є вакансія для холодильщика харчової продукції. Платитимуть 15 000 гривень за місяць.
- На роботу шукають тракториста. Заробітна плата – 15 000 гривень в місяць.
- Є робота для столяра. Компанія шукає працівника з зарплатою у 15 000 гривень.
- Є вакансія для слюсаря-ремонтника. Заробітна плата – 13 000 гривень.
- Є робота для продавця-консультанта. Платитимуть 12 000 гривень в місяць.
- Шукають на роботу підсобного робітника. Зарплата – 10 000 гривень.
- Шукають на роботу перукаря. Зарплата – 10 000 гривень.


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