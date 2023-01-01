Зарплата до 15 тисяч: у Луцьку запрошують на роботу
Сьогодні, 12:10
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
- На роботу запрошують швачку. Зарплата – 15 000 гривень.
- Є вакансія для чистильника устаткування. За місяць будуть платити 10 000 гривень.
- Є вакансія для холодильщика харчової продукції. Платитимуть 15 000 гривень за місяць.
- На роботу шукають тракториста. Заробітна плата – 15 000 гривень в місяць.
- Є робота для столяра. Компанія шукає працівника з зарплатою у 15 000 гривень.
- Є вакансія для слюсаря-ремонтника. Заробітна плата – 13 000 гривень.
- Є робота для продавця-консультанта. Платитимуть 12 000 гривень в місяць.
- Шукають на роботу підсобного робітника. Зарплата – 10 000 гривень.
- Шукають на роботу перукаря. Зарплата – 10 000 гривень.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
- На роботу запрошують швачку. Зарплата – 15 000 гривень.
- Є вакансія для чистильника устаткування. За місяць будуть платити 10 000 гривень.
- Є вакансія для холодильщика харчової продукції. Платитимуть 15 000 гривень за місяць.
- На роботу шукають тракториста. Заробітна плата – 15 000 гривень в місяць.
- Є робота для столяра. Компанія шукає працівника з зарплатою у 15 000 гривень.
- Є вакансія для слюсаря-ремонтника. Заробітна плата – 13 000 гривень.
- Є робота для продавця-консультанта. Платитимуть 12 000 гривень в місяць.
- Шукають на роботу підсобного робітника. Зарплата – 10 000 гривень.
- Шукають на роботу перукаря. Зарплата – 10 000 гривень.
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