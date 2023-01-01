У Луцькому районі жінка народила дитину вдома
Сьогодні, 12:20
19 липня 2023 року об 00 год 57 хв до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися пологи.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Уже 01 год. 03 хв. бригада пункту ЕМД смт. Колки Маневицького відділення ЕМД була на місці виклику.
Після оперативного та кваліфікованого огляду пацієнтки з’ясувалося, що у жінки це уже другі пологи, термін її вагітності приблизно 39-40 тижнів, пологова діяльність стрімка.
О 01 год. 10 хв. на світ з’явився здоровий хлопчик.
Маму та немовля доставили на госпіталізацію до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я у задовільному стані.
«Звертаємося до вагітних жінок, які проживають на території області: будь ласка, не наражайте себе та своїх дітей на небезпеку, обов’язково спостерігайте вагітність у закладі охорони здоров’я, за можливості, заздалегідь приїздіть до пологового, щоб малюк з’явився на світ під контролем профільних спеціалістів, де є все необхідне обладнання для порятунку життя», - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Уже 01 год. 03 хв. бригада пункту ЕМД смт. Колки Маневицького відділення ЕМД була на місці виклику.
Після оперативного та кваліфікованого огляду пацієнтки з’ясувалося, що у жінки це уже другі пологи, термін її вагітності приблизно 39-40 тижнів, пологова діяльність стрімка.
О 01 год. 10 хв. на світ з’явився здоровий хлопчик.
Маму та немовля доставили на госпіталізацію до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я у задовільному стані.
«Звертаємося до вагітних жінок, які проживають на території області: будь ласка, не наражайте себе та своїх дітей на небезпеку, обов’язково спостерігайте вагітність у закладі охорони здоров’я, за можливості, заздалегідь приїздіть до пологового, щоб малюк з’явився на світ під контролем профільних спеціалістів, де є все необхідне обладнання для порятунку життя», - йдеться у дописі.
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