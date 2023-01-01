Ліг у ліжко далекобійника за 5 тисяч доларів: на «Ягодині» викрили ухилянта. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
Прикордонники Волинського загону виявили у вантажівці нелегального пасажира. Чоловік мав намір перетнути українсько-польський кордон без проходження прикордонного контролю.
Правопорушника сьогодні опівночі викрив прикордонний наряд під час огляду вантажного автомобіля «ДАФ», який їхав до Польщі через пункт пропуску «Ягодин». Відносно водія була наявна оперативна інформація щодо проведення поглибленого огляду його авто, - повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, котрий тишком-нишком сидів під ковдрою на спальному місці. 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій-далекобійник. Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів США.
На цьому поїздка обох завершилася. За «гру в хованки» з прикордонниками відносно чоловіка склали адмінпротокол. А водію за незаконне переправлення особи через кордон «світить» кримінальна відповідальність, адже у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.
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Правопорушника сьогодні опівночі викрив прикордонний наряд під час огляду вантажного автомобіля «ДАФ», який їхав до Польщі через пункт пропуску «Ягодин». Відносно водія була наявна оперативна інформація щодо проведення поглибленого огляду його авто, - повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, котрий тишком-нишком сидів під ковдрою на спальному місці. 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій-далекобійник. Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів США.
На цьому поїздка обох завершилася. За «гру в хованки» з прикордонниками відносно чоловіка склали адмінпротокол. А водію за незаконне переправлення особи через кордон «світить» кримінальна відповідальність, адже у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.
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