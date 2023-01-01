На Волині за добу рятувальники ліквідували 9 пожеж

Минулої доби рятувальники Волинської області ліквідували 9 пожеж у приватному секторі та на відкритих територіях.Усі загорання ліквідовані. Потерпілих та жертв немає, – повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.Так, середу, 19 липня, у Ковелі на вулиці Я. Мудрого рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,001 га.У Камінь-Каширському районі в урочищі за с. Підгаття рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі разом із працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави, чагарників та сміття на площі 0,8 га.В обох випадках, за попередніми даними, пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.Минулої доби також рятувальники ліквідували пожежу в квартирі п’ятиповерхівки у Нововолинську. Під час гасіння евакуювали 15 людей.Крім того, рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж в господарських спорудах.