На Волині за добу рятувальники ліквідували 9 пожеж
Сьогодні, 13:25
Минулої доби рятувальники Волинської області ліквідували 9 пожеж у приватному секторі та на відкритих територіях.
Усі загорання ліквідовані. Потерпілих та жертв немає, – повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.
Так, середу, 19 липня, у Ковелі на вулиці Я. Мудрого рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,001 га.
У Камінь-Каширському районі в урочищі за с. Підгаття рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі разом із працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави, чагарників та сміття на площі 0,8 га.
В обох випадках, за попередніми даними, пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.
Минулої доби також рятувальники ліквідували пожежу в квартирі п’ятиповерхівки у Нововолинську. Під час гасіння евакуювали 15 людей.
Крім того, рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж в господарських спорудах.
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Усі загорання ліквідовані. Потерпілих та жертв немає, – повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.
Так, середу, 19 липня, у Ковелі на вулиці Я. Мудрого рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,001 га.
У Камінь-Каширському районі в урочищі за с. Підгаття рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі разом із працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави, чагарників та сміття на площі 0,8 га.
В обох випадках, за попередніми даними, пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.
Минулої доби також рятувальники ліквідували пожежу в квартирі п’ятиповерхівки у Нововолинську. Під час гасіння евакуювали 15 людей.
Крім того, рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж в господарських спорудах.
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