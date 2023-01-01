Представницею уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Волині стала адвокатка

Юлія Спас. Її призначили на цю посаду 5 липня. Наразі представництва уповноваженого з прав людини є у 13 областях. До необхідності їхнього відкриття призвело повномасштабне вторгнення рф в Україну.



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Представлення Юлії Спас відбулося у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки під час координаційної зустрічі за учасю представників правоохоронних органів, громадських організацій та правозахисників.



Юлія Спас розповіла, що Офіс омбудсмена та представництво на місцях в кожному регіоні сповідує напрямки діяльності у дев’яти секторах. Зокрема, це сфери безпеки і оборони, захист прав дітей, моніторингові візити у місця позбавлення волі, порушення інформаційних та соціально-економічних прав.



«Коли ми говоримо про те, що є найболючішим на Волині, то станом на сьогодні найчастіші звернення стосуються ненадання публічної інформації або надання її у неповному обсязі. В таких випадках представник уповноваженого вправі здійснювати акт реагування шляхом направлення відповідних листів до чиновників, які ухиляються у наданні інформації. Звісно, це і відкриття проваджень та притягнення до адміністративної відповідальності у разі ненадання інформації», – зазначила Юлія Спас.



Представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області наголосила, що основною метою діяльності представництва є захист і відновлення прав.



«Кількість відновлених прав – це найкращий показник нашої діяльності. Тобто якщо право було порушено, але з допомогою нашого представництва воно було відновлено, то це вже хороший показник. Також наша робота полягатиме у моніторингових візитах в різні заклади: геріатричні центри, місця позбавлення волі та дитячі заклади. У разі виявлення порушень будемо на них реагувати та говорити про це, аби їх усунути», – акцентувала посадовиця.



За два тижні роботи до представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Волині вже було два усних звернення від внутрішньо переміщеної особи, яке стосувалося порушення прав. Друге звернення було від мешканця геріатричного центр та стосувалося воно дискомфортних умов проживання. Нині ці питання моніторять та тримають їх на контролі.



На Волині до представництва уповноважено з прав людини, окрім Юлії Спас, також входять регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Віталій Єлов та головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Анастасія Соляр. Однак кількість посад планують розширити, адже є потреба у захисті прав дітей та внутрішньо переміщених осіб.



Волинське представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розташоване за адресою: Київський майдан, 9, кабінет 106. Але нині представництво шукає приміщення, аби воно відповідало усім критеріям доступності та прозорості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області стала адвокаткаЇї призначили на цю посаду 5 липня. Наразі представництва уповноваженого з прав людини є у 13 областях. До необхідності їхнього відкриття призвело повномасштабне вторгнення рф в Україну.Про це пишуть Волинські новини. Представлення Юлії Спас відбулося у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки під час координаційної зустрічі за учасю представників правоохоронних органів, громадських організацій та правозахисників.Юлія Спас розповіла, що Офіс омбудсмена та представництво на місцях в кожному регіоні сповідує напрямки діяльності у дев’яти секторах. Зокрема, це сфери безпеки і оборони, захист прав дітей, моніторингові візити у місця позбавлення волі, порушення інформаційних та соціально-економічних прав.«Коли ми говоримо про те, що є найболючішим на Волині, то станом на сьогодні найчастіші звернення стосуються ненадання публічної інформації або надання її у неповному обсязі. В таких випадках представник уповноваженого вправі здійснювати акт реагування шляхом направлення відповідних листів до чиновників, які ухиляються у наданні інформації. Звісно, це і відкриття проваджень та притягнення до адміністративної відповідальності у разі ненадання інформації», – зазначила Юлія Спас.Представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області наголосила, що основною метою діяльності представництва є захист і відновлення прав.«Кількість відновлених прав – це найкращий показник нашої діяльності. Тобто якщо право було порушено, але з допомогою нашого представництва воно було відновлено, то це вже хороший показник. Також наша робота полягатиме у моніторингових візитах в різні заклади: геріатричні центри, місця позбавлення волі та дитячі заклади. У разі виявлення порушень будемо на них реагувати та говорити про це, аби їх усунути», – акцентувала посадовиця.За два тижні роботи до представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Волині вже було два усних звернення від внутрішньо переміщеної особи, яке стосувалося порушення прав. Друге звернення було від мешканця геріатричного центр та стосувалося воно дискомфортних умов проживання. Нині ці питання моніторять та тримають їх на контролі.На Волині до представництва уповноважено з прав людини, окрім Юлії Спас, також входять регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людинита головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людиниОднак кількість посад планують розширити, адже є потреба у захисті прав дітей та внутрішньо переміщених осіб.Волинське представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розташоване за адресою: Київський майдан, 9, кабінет 106. Але нині представництво шукає приміщення, аби воно відповідало усім критеріям доступності та прозорості.

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