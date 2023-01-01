Розрив селезінки та внутрішня кровотеча: на Волині чоловік отримав 5 років тюрми за побиття дружини
Сьогодні, 14:10
На Волині тирана, який жорстоко побив свою дружину, засудили до п'яти років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
48-річний житель села Видерта Камінь-Каширського району відбуватиме за ґратами покарання за заподіяння дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Майже опівночі 22 листопада 2022 року нетверезий волинянин під час сварки жорстоко побив свою 38-річну дружину, спричинивши розрив селезінки та внутрішню кровотечу.
Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Волинський апеляційний суд пристав на позицію прокуратури та призначив волинянину покарання у виді реального позбавлення волі. Наступних п'ять років кривдник перебуватиме за ґратами.
До слова, на розгляді суду перебуває ще одне кримінальне провадження про вчинення ним домашнього насильства щодо дружини.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
48-річний житель села Видерта Камінь-Каширського району відбуватиме за ґратами покарання за заподіяння дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Майже опівночі 22 листопада 2022 року нетверезий волинянин під час сварки жорстоко побив свою 38-річну дружину, спричинивши розрив селезінки та внутрішню кровотечу.
Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Волинський апеляційний суд пристав на позицію прокуратури та призначив волинянину покарання у виді реального позбавлення волі. Наступних п'ять років кривдник перебуватиме за ґратами.
До слова, на розгляді суду перебуває ще одне кримінальне провадження про вчинення ним домашнього насильства щодо дружини.
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