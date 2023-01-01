На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
На Волині стали на рушничок щастя захисник України Олександр та його кохана Катерина.

Про це повідомили у Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Волинської області.

"Любі молодята, нехай доля буде до вас прихильною. Залишайтеся завжди щасливими, улюбленими і бажаними. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач і лебедина вірність вічно буде з вами. Якнайшвидшої перемоги нам усім", - йдеться в повідомленні.
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО



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Теги: Волинь, одруження, військовий
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