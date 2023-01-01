На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

Олександр та його кохана Катерина.



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"Любі молодята, нехай доля буде до вас прихильною. Залишайтеся завжди щасливими, улюбленими і бажаними. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач і лебедина вірність вічно буде з вами. Якнайшвидшої перемоги нам усім", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стали на рушничок щастя захисник Українита його коханаПро це повідомили у Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Волинської області."Любі молодята, нехай доля буде до вас прихильною. Залишайтеся завжди щасливими, улюбленими і бажаними. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач і лебедина вірність вічно буде з вами. Якнайшвидшої перемоги нам усім", - йдеться в повідомленні.

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