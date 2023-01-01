На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Коськом

Сергія Коська.



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"Сьогодні Маневицька громада у жалобі проводжала до місця вічного спочинку гідного сина України, уродженця села Череваха Сергія Коська. Сергій Анатолійович став на захист України на початку березня 2022 року, службу проходив у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України



Без батька залишилася піврічна донечка. Згорьована мама, дружина, родина, друзі, односельчани… Біль… Сум… Розпач… І сотні людей, які прийшли попрощатися з воїном, який віддав своє життя за вільну, незалежну і соборну Україну", - йдеться в повідомленні.



Учора, 19 липня, жителі стоячи на колінах зі сльозами на очах зустрічали 30-річного бійця, який на щиті востаннє повертався до рідного дому. Чин похорону звершили духовенство громади у Свято-Георгіївському храмі. Поховали українського захисника на місцевому кладовищі у рідній Черевасі під звуки Державного Гімну України з усіма військовими почестями.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Черевасі, що на Маневиччині, в останню земну дорогу провели загиблого воїна –Про це повідомили у Маневицькій громаді."Сьогодні Маневицька громада у жалобі проводжала до місця вічного спочинку гідного сина України, уродженця села Череваха Сергія Коська. Сергій Анатолійович став на захист України на початку березня 2022 року, службу проходив у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині в результаті ворожого обстрілу загинув Без батька залишилася піврічна донечка. Згорьована мама, дружина, родина, друзі, односельчани… Біль… Сум… Розпач… І сотні людей, які прийшли попрощатися з воїном, який віддав своє життя за вільну, незалежну і соборну Україну", - йдеться в повідомленні.Учора, 19 липня, жителі стоячи на колінах зі сльозами на очах зустрічали 30-річного бійця, який на щиті востаннє повертався до рідного дому. Чин похорону звершили духовенство громади у Свято-Георгіївському храмі. Поховали українського захисника на місцевому кладовищі у рідній Черевасі під звуки Державного Гімну України з усіма військовими почестями.

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