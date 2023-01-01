На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Коськом
Сьогодні, 15:05
У Черевасі, що на Маневиччині, в останню земну дорогу провели загиблого воїна – Сергія Коська.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
"Сьогодні Маневицька громада у жалобі проводжала до місця вічного спочинку гідного сина України, уродженця села Череваха Сергія Коська. Сергій Анатолійович став на захист України на початку березня 2022 року, службу проходив у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині в результаті ворожого обстрілу загинув.
Без батька залишилася піврічна донечка. Згорьована мама, дружина, родина, друзі, односельчани… Біль… Сум… Розпач… І сотні людей, які прийшли попрощатися з воїном, який віддав своє життя за вільну, незалежну і соборну Україну", - йдеться в повідомленні.
Учора, 19 липня, жителі стоячи на колінах зі сльозами на очах зустрічали 30-річного бійця, який на щиті востаннє повертався до рідного дому. Чин похорону звершили духовенство громади у Свято-Георгіївському храмі. Поховали українського захисника на місцевому кладовищі у рідній Черевасі під звуки Державного Гімну України з усіма військовими почестями.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Маневицькій громаді.
"Сьогодні Маневицька громада у жалобі проводжала до місця вічного спочинку гідного сина України, уродженця села Череваха Сергія Коська. Сергій Анатолійович став на захист України на початку березня 2022 року, службу проходив у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині в результаті ворожого обстрілу загинув.
Без батька залишилася піврічна донечка. Згорьована мама, дружина, родина, друзі, односельчани… Біль… Сум… Розпач… І сотні людей, які прийшли попрощатися з воїном, який віддав своє життя за вільну, незалежну і соборну Україну", - йдеться в повідомленні.
Учора, 19 липня, жителі стоячи на колінах зі сльозами на очах зустрічали 30-річного бійця, який на щиті востаннє повертався до рідного дому. Чин похорону звершили духовенство громади у Свято-Георгіївському храмі. Поховали українського захисника на місцевому кладовищі у рідній Черевасі під звуки Державного Гімну України з усіма військовими почестями.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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