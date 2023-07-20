Вагнерівці почали тренування білоруського спецназу за 5 км від польського кордону





Про це повідомило міністерство оборони Білорусі, пише



У середу главу вагнерівців Євгена Пригожина показали у відеоролику, де він вітає своїх бійців у Білорусі. Він заявив, що вони поки не братимуть подальшої участі у війні в Україні й наказав їм “зібратися з силами для Африки, поки вони навчають білоруську армію”.



Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій РБ спільно з “Вагнером” відпрацюють навчально-бойові завдання на Брестському полігоні.



Мінськ опублікував фотографії інструкторів угруповання в масках із закритими обличчями, які тренують білоруських солдатів з бронетехнікою та чимось на кшталт управління дроном.



Польща заявила, що готова до різних сценаріїв і стежить за ситуацією на кордоні з Білоруссю.



Після невдалого заколоту Пригожина 23-24 червня було укладено угоду, згідно з якою найманці переїдуть до Білорусі в обмін на зняття з них звинувачень. У ПВК повідомили, що “Вагнер” втратив 22 000 своїх бійців у війні в Україні, 40 000 були поранені, а до 10 000 бійців опиниться в Білорусі. Раніше вагнерівці допомогли росії анексувати Крим у 2014 році, билися з бойовиками “Ісламської держави” в Сирії та діяли у Центральноафриканській Республіці та Малі.



Нагадаємо, у Державній прикордонній службі заявили, що бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять зараз загрози для України, але ситуація може змінюватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО.Про це повідомило міністерство оборони Білорусі, пише LB.ua У середу главу вагнерівцівпоказали у відеоролику, де він вітає своїх бійців у Білорусі. Він заявив, що вони поки не братимуть подальшої участі у війні в Україні й наказав їм “зібратися з силами для Африки, поки вони навчають білоруську армію”.Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій РБ спільно з “Вагнером” відпрацюють навчально-бойові завдання на Брестському полігоні.Мінськ опублікував фотографії інструкторів угруповання в масках із закритими обличчями, які тренують білоруських солдатів з бронетехнікою та чимось на кшталт управління дроном.Польща заявила, що готова до різних сценаріїв і стежить за ситуацією на кордоні з Білоруссю.Після невдалого заколоту Пригожина 23-24 червня було укладено угоду, згідно з якою найманці переїдуть до Білорусі в обмін на зняття з них звинувачень. У ПВК повідомили, що “Вагнер” втратив 22 000 своїх бійців у війні в Україні, 40 000 були поранені, а до 10 000 бійців опиниться в Білорусі. Раніше вагнерівці допомогли росії анексувати Крим у 2014 році, билися з бойовиками “Ісламської держави” в Сирії та діяли у Центральноафриканській Республіці та Малі.Нагадаємо, у Державній прикордонній службі заявили, що бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять зараз загрози для України, але ситуація може змінюватися.

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