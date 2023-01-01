Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО

Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Мешканці Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Миколою Близнюком, який загинув у війні з загарбницькою росією. Сьогодні, 20 липня, захисника відспівали у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Микола Близнюк (22.05.1979 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.

Загинув 12 липня 2023 року в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя під звуки військового оркестру прощальною ходою пронесли до місцевого кладовища.

На знак вдячності за подвиг Героя присутні на похороні стали на коліна перед захисником.

На місці останнього спочинку Миколи Близнюка – на кладовищі у селі Рованці – скорботна процесія виконала Державний Гімн.
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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