Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком
Завтра, 21 липня 2023 року, близько 10-11 год на Волині зустрінуть загиблого Героя Михальчука Олександра Володимировича, 19.05.1975 року народження.

Про це повідомили у Мар`янівській громаді.

"Кортеж з тілом Героя буде слідувати через центр селища Мар’янівка (вул. Соборна, Незалежності) до домівки загиблого у с. Борочиче, вул. Польова.

Похорон відбудеться 21 липня 2023 року.

Початок поховальної процесії в оселі загиблого близько 11 год.

Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Свято Іллінської релігійної громади с. Борочиче (Поховання відбудеться на кладовищі с. Борочиче).

Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Борочиче, с. Широка та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
Сьогодні, 17:05
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком
Сьогодні, 16:40
У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю
Сьогодні, 16:30
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
Сьогодні, 17:05
Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО Луцька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Миколу Близнюка. ФОТО
Сьогодні, 16:19
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Коськом На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Коськом
Сьогодні, 15:05
На фронті зупинилось серце Героя з Волині Тараса Савчука На фронті зупинилось серце Героя з Волині Тараса Савчука
Сьогодні, 10:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки
Сьогодні, 17:40
 0
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
Сьогодні, 17:05
 0
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком
Сьогодні, 16:40
 0
У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8