Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Михальчуком





Про це



"Кортеж з тілом Героя буде слідувати через центр селища Мар’янівка (вул. Соборна, Незалежності) до домівки загиблого у с. Борочиче, вул. Польова.



Похорон відбудеться 21 липня 2023 року.



Початок поховальної процесії в оселі загиблого близько 11 год.



Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Свято Іллінської релігійної громади с. Борочиче (Поховання відбудеться на кладовищі с. Борочиче).



Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Борочиче, с. Широка та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 21 липня 2023 року, близько 10-11 год на Волині зустрінуть загиблого Героя Михальчука Олександра Володимировича , 19.05.1975 року народження.Про це повідомили у Мар`янівській громаді."Кортеж з тілом Героя буде слідувати через центр селища Мар’янівка (вул. Соборна, Незалежності) до домівки загиблого у с. Борочиче, вул. Польова.Похорон відбудеться 21 липня 2023 року.Початок поховальної процесії в оселі загиблого близько 11 год.Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Свято Іллінської релігійної громади с. Борочиче (Поховання відбудеться на кладовищі с. Борочиче).Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Борочиче, с. Широка та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України", - йдеться у повідомленні.

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