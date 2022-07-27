У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю

У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю
У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 20 липня, відбулось засідання робочої групи з перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської громади, під час якої учасники обговорили та внести свої пропозиції щодо нових назв.

Зокрема, вулицю Докучаєва планують назвати Мальовничою.

Також кілька вулиць планують назвати іменними, тому їх винесуть на громадське обговорення. Зокрема, вулицю Левітана планують назвати вулицею Степана Ленкавського, Ломоносова замінити на Михайла Гаврилка, Сєченова на Митрополита Сікорського, а Трункіна на Василя Івахіва.


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Теги: Луцьк, вулиця, перейменування
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