На Волині попереджають про можливі звуки вибухів

На Волині попереджають про можливі звуки вибухів
Сьогодні, 20 липня, на Волині працюватимуть піротехніки ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"20 липня з 16:00 до 17:00 вони знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулої війни поблизу с. Холопичі Володимирського району. Можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, піротехніки
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