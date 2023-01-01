На Волині попереджають про можливі звуки вибухів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"20 липня з 16:00 до 17:00 вони знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулої війни поблизу с. Холопичі Володимирського району. Можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 липня, на Волині працюватимуть піротехніки ДСНС.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."20 липня з 16:00 до 17:00 вони знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулої війни поблизу с. Холопичі Володимирського району. Можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію