На деокупованих частинах Харківщини вже виявили тисячу тіл. Серед загиблих – цивільні, бійці ЗСУ та окупанти





Про це у коментарі Володимир Тимошко.



За його даними, серед тисячі загиблих:



◾ 791 цивільний (298 жінок, 425 чоловіків, 29 дітей і 39 тіл, стать яких не встановлена);



◾ 99 військовослужбовців Збройних сил України;



◾110 військових Збройних сил росії.



Станом на сьогодні фахівці змогли попередньо ідентифікувати особи 868 загиблих. З них 786 цивільних, 74 військовослужбовці ЗСУ та 8 окупантів.



Що стосується ідентифікації тіл із масового поховання в Ізюмі, наразі залишаються 65 невпізнаних. Станом на 19 липня було відомо, що з 449 тіл загиблих ідентифіковано 211 тіл, і з них 207 уже видали родичам для поховання.



Обласне управління Нацполіції опублікувало



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«Будь-яку інформацію про людей, тіла яких були виявлені в місці масового поховання і дотепер неідентифіковані, ви можете повідомити старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області Людмилі Подбой за телефоном: +380934976938», — зазначили там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 7 вересня 2022 року на деокупованих територіях Харківської області загалом виявили тисячу тіл людей, загиблих під час російсько-української війни.Про це у коментарі hromadske 20 липня повідомив керівник обласного відділку поліції◾ 791 цивільний (298 жінок, 425 чоловіків, 29 дітей і 39 тіл, стать яких не встановлена);◾ 99 військовослужбовців Збройних сил України;◾110 військових Збройних сил росії.Станом на сьогодні фахівці змогли попередньо ідентифікувати особи 868 загиблих. З них 786 цивільних, 74 військовослужбовці ЗСУ та 8 окупантів.Що стосується ідентифікації тіл із масового поховання в Ізюмі, наразі залишаються 65 невпізнаних. Станом на 19 липня було відомо, що з 449 тіл загиблих ідентифіковано 211 тіл, і з них 207 уже видали родичам для поховання.Обласне управління Нацполіції опублікувало таблицю , в якій наведені опис одягу, стать, особливі прикмети, за якими громадяни зможуть упізнати загиблих. Попереджають: там чутливі фото й інформація 18+.«Будь-яку інформацію про людей, тіла яких були виявлені в місці масового поховання і дотепер неідентифіковані, ви можете повідомити старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській областіза телефоном: +380934976938», — зазначили там.

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