На деокупованих частинах Харківщини вже виявили тисячу тіл. Серед загиблих – цивільні, бійці ЗСУ та окупанти

На деокупованих частинах Харківщини вже виявили тисячу тіл. Серед загиблих – цивільні, бійці ЗСУ та окупанти
З 7 вересня 2022 року на деокупованих територіях Харківської області загалом виявили тисячу тіл людей, загиблих під час російсько-української війни.

Про це у коментарі hromadske 20 липня повідомив керівник обласного відділку поліції Володимир Тимошко.

За його даними, серед тисячі загиблих:

◾ 791 цивільний (298 жінок, 425 чоловіків, 29 дітей і 39 тіл, стать яких не встановлена);

◾ 99 військовослужбовців Збройних сил України;

◾110 військових Збройних сил росії.

Станом на сьогодні фахівці змогли попередньо ідентифікувати особи 868 загиблих. З них 786 цивільних, 74 військовослужбовці ЗСУ та 8 окупантів.

Що стосується ідентифікації тіл із масового поховання в Ізюмі, наразі залишаються 65 невпізнаних. Станом на 19 липня було відомо, що з 449 тіл загиблих ідентифіковано 211 тіл, і з них 207 уже видали родичам для поховання.

Обласне управління Нацполіції опублікувало таблицю, в якій наведені опис одягу, стать, особливі прикмети, за якими громадяни зможуть упізнати загиблих. Попереджають: там чутливі фото й інформація 18+.

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«Будь-яку інформацію про людей, тіла яких були виявлені в місці масового поховання і дотепер неідентифіковані, ви можете повідомити старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області Людмилі Подбой за телефоном: +380934976938», — зазначили там.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харківщина
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