На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Косько

Косько Сергій Анатолійович.



Про це Олександр Гаврилюк.



"У чорній тузі мама Любов Іванівна, дружина Вікторія. Без батька залишилася півторарічна донечка. Добрий, щирий, життєрадісний – таким його назавжди запам’ятають односельчани, друзі, знайомі. Мужній захисник після одруження декілька років проживав у селищі Цумань. На початку березня 2022 року став на захист рідної Вітчизни.



Завтра, 19 липня, у пошані востаннє зустрічаємо нашого Воїна на рідній землі. Поховання відбудеться у четвер у Черевасі", - йдеться в повідомленні.



Наголошується, що деталі зустрічі траурного кортежу повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області загинув 30-річний уродженець села ЧеревахаПро це повідомив Маневицький селищний голова"У чорній тузі мама, дружина. Без батька залишилася півторарічна донечка. Добрий, щирий, життєрадісний – таким його назавжди запам’ятають односельчани, друзі, знайомі. Мужній захисник після одруження декілька років проживав у селищі Цумань. На початку березня 2022 року став на захист рідної Вітчизни.Завтра, 19 липня, у пошані востаннє зустрічаємо нашого Воїна на рідній землі. Поховання відбудеться у четвер у Черевасі", - йдеться в повідомленні.Наголошується, що деталі зустрічі траурного кортежу повідомлять згодом.

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