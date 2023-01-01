На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Косько

На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Косько
16 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області загинув 30-річний уродженець села Череваха Косько Сергій Анатолійович.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"У чорній тузі мама Любов Іванівна, дружина Вікторія. Без батька залишилася півторарічна донечка. Добрий, щирий, життєрадісний – таким його назавжди запам’ятають односельчани, друзі, знайомі. Мужній захисник після одруження декілька років проживав у селищі Цумань. На початку березня 2022 року став на захист рідної Вітчизни.

Завтра, 19 липня, у пошані востаннє зустрічаємо нашого Воїна на рідній землі. Поховання відбудеться у четвер у Черевасі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що деталі зустрічі траурного кортежу повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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