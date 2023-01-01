У Луцьку попрощалися із воїном Андрієм Коробком, рідні якого не визнають його природну смерть. ФОТО

Андрієм Коробком, похорон якого призупинили 14-го липня у Луцьку.



Попрощатися із військовим прийшли його рідні, знайомі, сусіди, небайдужі лучани. Усі, хто його добре знав, кажуть: Андрій був справжнім патріотом і боронив Україну з 2014 року.



«Дружили, він – мій сусід. Добрий був, врівноважений, людина була хороша. Він за Україну завжди був. Казав: "Діти повинні жити, Україна повинна жити". Ми жили з ним через три хати, все життя його знала з дитинства. Дуже хороша людина була», – ділиться сусідка Андрія Ольга.







Знайомі близьких розповідають: мати Андрія Коробка пані Зоя хоронить вже другого свого сина. Рідний брат померлого воїна трагічно загинув багато років тому 12 липня. Цьогоріч 12 липня Зоя Коробко дізналася про смерть свого другого сина, а менше як рік тому похоронила чоловіка.



Своєї сім'ї Андрій Коробко створити не встиг.



Воїна поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа. Траурний кортеж супроводжували активісти «Автомайдану».



Нагадаємо, 14 липня рідні Андрія Коробка, який за офіційним результатом експертизи помер від інфаркту у зоні бойових дій, Зоя Коробко виявила на його тілі кров та, на переконання родичів, сліди побиття. Тож рідні засумнівалися у достовірності причин його смерті й стали вимагати проведення повторного розтину.



Попередня судово-медична експертиза тіла була проведена у Дніпрі. Тож, у Луцьку відкрили кримінальне провадження, й провели



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Андрія Коробка. Вічна пам'ять та слава захисникові України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 липня, у Свято-Преображенському храмі Луцька попрощалися із померлим на війні військовослужбовцем, похорон якого призупинили 14-го липня у Луцьку.Попрощатися із військовим прийшли його рідні, знайомі, сусіди, небайдужі лучани. Усі, хто його добре знав, кажуть: Андрій був справжнім патріотом і боронив Україну з 2014 року.«Дружили, він – мій сусід. Добрий був, врівноважений, людина була хороша. Він за Україну завжди був. Казав: "Діти повинні жити, Україна повинна жити". Ми жили з ним через три хати, все життя його знала з дитинства. Дуже хороша людина була», – ділиться сусідка АндріяЗнайомі близьких розповідають: мати Андрія Коробка паніхоронить вже другого свого сина. Рідний брат померлого воїна трагічно загинув багато років тому 12 липня. Цьогоріч 12 липня Зоя Коробко дізналася про смерть свого другого сина, а менше як рік тому похоронила чоловіка.Своєї сім'ї Андрій Коробко створити не встиг.Воїна поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа. Траурний кортеж супроводжували активісти «Автомайдану».Нагадаємо, 14 липня рідні Андрія Коробка, який за офіційним результатом експертизи помер від інфаркту у зоні бойових дій, призупинили його похорон та перекрили дорогу . Річ у тім, що мати воїнавиявила на його тілі кров та, на переконання родичів, сліди побиття. Тож рідні засумнівалися у достовірності причин його смерті й стали вимагати проведення повторного розтину.Попередня судово-медична експертиза тіла була проведена у Дніпрі. Тож, у Луцьку відкрили кримінальне провадження, й провели повторний розтин . Він, як і перша судово-медична експертиза, показав, що Андрій Коробко помер від інфаркту. Родичі, щоправда, досі не вірять у цю причину смерті рідної для них людини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію