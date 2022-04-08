В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО

В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Після нічної атаки окупантів рятувальники дістали з-під завалів людину.

Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Під час робіт на місці руйнування будівлі внаслідок російської атаки, співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів людину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ракетної атаки в центрі міста сталось часткове руйнування 4-х поверхової будівлі з послідуючим загоранням на площі 500 м2.

"Співробітниками ДСНС з-під завалів врятовано 1 особу. На місці з постраждалими та їх рідними працювали психологи ДСНС. Всього внаслідок події постраждали 4 особи. Від ДСНС залучалось 20 одиниць техніки та 75 рятувальників. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - зазначають рятувальники.

Нагадаємо, що росія завдала удару по центру Миколаєва: постраждали 19 людей, є загиблий.
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО
В Одесі з-під завалів врятували людину. ФОТО






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Теги: Ракетний удар, Одеса
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