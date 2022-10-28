Внаслідок ДТП на Волині постраждали 9 людей, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 22:13
ДТП за участю двох авто сталася ввечері 19 липня у селі Згорани Ковельського району.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як зазначається, близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто, один з легковиків перекинувся від удару.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждало 9 людей. Двоє осіб – у стані середньої важкості. Решта отримали легкі травми, серед них – двоє підлітків 10 та 14 років.
На місці працювало дві бригади медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як зазначається, близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто, один з легковиків перекинувся від удару.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждало 9 людей. Двоє осіб – у стані середньої важкості. Решта отримали легкі травми, серед них – двоє підлітків 10 та 14 років.
На місці працювало дві бригади медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
Сьогодні, 23:23
США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
Сьогодні, 22:58
Внаслідок ДТП на Волині постраждали 9 людей, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 22:13
Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк
Сьогодні, 21:34
Медіа