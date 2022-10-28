Внаслідок ДТП на Волині постраждали 9 людей, серед яких – двоє дітей

Внаслідок ДТП на Волині постраждали 9 людей, серед яких – двоє дітей
ДТП за участю двох авто сталася ввечері 19 липня у селі Згорани Ковельського району.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

Як зазначається, близько 20 години у курортному селі зіткнулося два авто, один з легковиків перекинувся від удару.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що у ДТП постраждало 9 людей. Двоє осіб – у стані середньої важкості. Решта отримали легкі травми, серед них – двоє підлітків 10 та 14 років.

На місці працювало дві бригади медиків.

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Теги: Волинь, ДТП, постраждалі
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