Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк

Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк
На жаль трагічна звістка прийшла у Дубівську громаду на Волині. Захищаючи Україну від російських окупантів загинув житель громади Олександр Ризванюк.

Про це повідомили у Дубівській громаді.

"З глибоким сумом та болем повідомляємо: наш земляк, житель села Вербка - Ризванюк Олександр Леонідович, інспектор прикордонної служби четвертої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування 7 прикордонного загону, мужньо захищаючи від ворога українську землю та Батьківщину, загинув 18 липня 2023 року в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, внаслідок поранень, несумісних з життям", - йдеться у повідомленні.

На війні Олександр з перших днів, він полишив роботу за кордоном і повернувся в Україну та добровільно став до лав Збройних Сил України аби захищати свою рідну країну, свою родину, захищати від ворога усіх українців.

Вдома на загиблого чекала мама, дружина, троє дітей.

Тіло загиблого воїна ще в дорозі додому. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання у громаді повідомлять додатково.

Від сьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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Теги: війна, росія, Україна, втрата, Волинь, смерть
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