США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК





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Пакет військової допомоги містить:



чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;



артилерійські снаряди калібром 152-мм;



обладнання для розмінування;



ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);



дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);



високоточні авіаційні боєприпаси;



засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;



150 бензовозів;



115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;



50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;



обладнання для безпеки портів і гаваней;



тактичні захищені системи зв'язку;



підтримка діяльності з навчання і технічного обслуговування.



"Ця допомога підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей. А також розбудови міцної спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі", – повідомив Пентагон.



Заявили, що США продовжуватимуть працювати з союзниками і партнерами для військової допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1,3 млрд.Про це повідомляє Gazeta ua , посилаючись на сайт Міністерства оборони США.Пакет військової допомоги містить:чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;артилерійські снаряди калібром 152-мм;обладнання для розмінування;ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);високоточні авіаційні боєприпаси;засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;150 бензовозів;115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;обладнання для безпеки портів і гаваней;тактичні захищені системи зв'язку;підтримка діяльності з навчання і технічного обслуговування."Ця допомога підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей. А також розбудови міцної спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі", – повідомив Пентагон.Заявили, що США продовжуватимуть працювати з союзниками і партнерами для військової допомоги Україні.

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