США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК

США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1,3 млрд.

Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.

Пакет військової допомоги містить:

чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;

артилерійські снаряди калібром 152-мм;

обладнання для розмінування;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

тактичні захищені системи зв'язку;

підтримка діяльності з навчання і технічного обслуговування.

"Ця допомога підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей. А також розбудови міцної спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі", – повідомив Пентагон.

Заявили, що США продовжуватимуть працювати з союзниками і партнерами для військової допомоги Україні.

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Теги: Україна, США, допомога
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