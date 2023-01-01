США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
Сьогодні, 22:58
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1,3 млрд.
Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.
Пакет військової допомоги містить:
чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;
артилерійські снаряди калібром 152-мм;
обладнання для розмінування;
ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
високоточні авіаційні боєприпаси;
засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;
150 бензовозів;
115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
обладнання для безпеки портів і гаваней;
тактичні захищені системи зв'язку;
підтримка діяльності з навчання і технічного обслуговування.
"Ця допомога підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей. А також розбудови міцної спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі", – повідомив Пентагон.
Заявили, що США продовжуватимуть працювати з союзниками і партнерами для військової допомоги Україні.
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Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.
Пакет військової допомоги містить:
чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;
артилерійські снаряди калібром 152-мм;
обладнання для розмінування;
ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
високоточні авіаційні боєприпаси;
засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;
150 бензовозів;
115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
обладнання для безпеки портів і гаваней;
тактичні захищені системи зв'язку;
підтримка діяльності з навчання і технічного обслуговування.
"Ця допомога підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей. А також розбудови міцної спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі", – повідомив Пентагон.
Заявили, що США продовжуватимуть працювати з союзниками і партнерами для військової допомоги Україні.
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