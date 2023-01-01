ЄС планує виділити €20 мільярдів забезпечення армії України на наступні 4 роки





Про це повідомляє Politico з посиланням на п’яти дипломатів, ознайомлених із планом, пише



План ЄС не передбачає прямих платежів за зброю для української армії. Натомість Європейський союз допоможе країнам-членам покрити власні витрати на закупівлю і передачу військової допомоги до України, а також компенсувати видатки на навчання українських військових.



Як зазначається, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вже натякав на цю ідею під час червневого саміту лідерів ЄС.



«Ви повинні зробити Україну здатною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом», — сказав тоді він.



У Politico зауважують, що у разі прийняття проєкту, ЄС збільшить власні видатки на військову допомогу Україні у приблизно 5 разів.



Пропозицію надіслали до країн ЄС 17 липня. Міністри закордонних справ розглянуть її 20 липня на зустрічі у Брюсселі. Водночас зі слів двох дипломатів, ухвалити проєкт планують до осені.



Видання пише, що виділення 20 мільярдів євро на допомогу українській армії дозволить лідерам ЄС надіслати рф чітку заяву про готовність «зробити все можливе» для допомоги Україні. Так завдяки фонду ЄС зможуть виділяти по 5 мільярдів євро щорічно.



Водночас європейський високопосадовець каже, що рівень військової підтримки України з боку ЄС настільки високий, що виділені на Європейський фонд миру гроші, скоро вичерпаються.



Європейський фонд миру



Європейський фонд миру (ЄФМ) — це позабюджетний механізм фінансування ЄС, через який Євросоюз має можливість надавати військове обладнання партнерам, а також — допомогу з навчанням.



Фонд створили в березні 2021 року для фінансування зовнішньої політики й політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Гроші виділяють для запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності. ЄФМ вже надав українським Збройним силам шість пакетів підтримки.



Рада міністрів закордонних справ 26 червня ухвалила рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро. Це рішення забезпечує фінансування передачі конкретної військової підтримки для партнерів Євросоюзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський союз має наміри створити спеціальний фонд для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років вартістю на близько 20 мільярдів євро.Про це повідомляє Politico з посиланням на п’яти дипломатів, ознайомлених із планом, пише Громадське План ЄС не передбачає прямих платежів за зброю для української армії. Натомість Європейський союз допоможе країнам-членам покрити власні витрати на закупівлю і передачу військової допомоги до України, а також компенсувати видатки на навчання українських військових.Як зазначається, голова європейської дипломатіївже натякав на цю ідею під час червневого саміту лідерів ЄС.«Ви повинні зробити Україну здатною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом», — сказав тоді він.У Politico зауважують, що у разі прийняття проєкту, ЄС збільшить власні видатки на військову допомогу Україні у приблизно 5 разів.Пропозицію надіслали до країн ЄС 17 липня. Міністри закордонних справ розглянуть її 20 липня на зустрічі у Брюсселі. Водночас зі слів двох дипломатів, ухвалити проєкт планують до осені.Видання пише, що виділення 20 мільярдів євро на допомогу українській армії дозволить лідерам ЄС надіслати рф чітку заяву про готовність «зробити все можливе» для допомоги Україні. Так завдяки фонду ЄС зможуть виділяти по 5 мільярдів євро щорічно.Водночас європейський високопосадовець каже, що рівень військової підтримки України з боку ЄС настільки високий, що виділені на Європейський фонд миру гроші, скоро вичерпаються.Європейський фонд миру (ЄФМ) — це позабюджетний механізм фінансування ЄС, через який Євросоюз має можливість надавати військове обладнання партнерам, а також — допомогу з навчанням.Фонд створили в березні 2021 року для фінансування зовнішньої політики й політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Гроші виділяють для запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності. ЄФМ вже надав українським Збройним силам шість пакетів підтримки.Рада міністрів закордонних справ 26 червня ухвалила рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро. Це рішення забезпечує фінансування передачі конкретної військової підтримки для партнерів Євросоюзу.

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