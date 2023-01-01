Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 липня

У четвер, 20 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура 13-18°, вдень 23-28°.За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.Температура повітря - 14-24°.в давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що, у свою чергу, псувало сіно. Наші пращури наставляли: "Згребеш сіно до купи, так і не страшись хмари". Наші пращури помітили, який буде цей день, такий буде і листопад.