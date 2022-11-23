Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО

Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Волинські поліцейські викрили групу осіб на збуті наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Організували промисел двоє чоловіків – 23-річний та 24-річний лучани. Встановлено, що вони реалізовували заборонені речовини «з рук в руки» на території Волинської області. До протиправних дій наркоділки залучили ще декількох волинян.

Учора за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, вилучено згортки з наркотичними речовинами, електронні ваги, засоби для вживання наркотиків, банківські карти та мобільні телефони.

Усе це скерували на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 25 000 гривень.

Наразі збувачів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмисникам.
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО

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Теги: Лучани, наркобізнес
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