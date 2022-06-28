На Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:40
Волинь – серед регіонів, де оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Укргідрометцентр попереджає про високу ймовірність виникнення лісових пожеж з 19 по 21 липня - у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.
Надзвичайна пожежна небезпека – це погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності відкритого вогню.
"Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101»", - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Укргідрометцентр попереджає про високу ймовірність виникнення лісових пожеж з 19 по 21 липня - у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.
Надзвичайна пожежна небезпека – це погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності відкритого вогню.
"Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101»", - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:21
На Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:40
Окупанти готують «штурм» ЗАЕС «під чужим прапором», – розвідка
Сьогодні, 17:30
Медіа