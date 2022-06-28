На Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Волинь – серед регіонів, де оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Укргідрометцентр попереджає про високу ймовірність виникнення лісових пожеж з 19 по 21 липня - у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

Надзвичайна пожежна небезпека – це погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності відкритого вогню.

"Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101»", - наголошують рятувальники.

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Теги: Волинь, пожежна небезпека
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