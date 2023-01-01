На Волині у роковини загибелі Героя його колеги організували годину пам’яті

Сергія Власюка. На знак вшанування памʼяті військового, біля Нововолинського центру ПМСД, де Сергій працював водієм, відбулася година пам’яті.



Про це повідомляють у Нововолинській міськраді.



Священники Віталій Голян та Василь Зеленько разом з медичними працівниками, військовими, рідними та знайомими нашого Захисника вознесли молитву за спокій його душі.



Представник Другого відділу ТЦК СП вручив мамі Героя Орден «За мужність ІІІ ступеня», яким Сергія відзначили посмертно.



Нагадаємо,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 липня, минає рік з дня загибелі Захисника УкраїниНа знак вшанування памʼяті військового, біля Нововолинського центру ПМСД, де Сергій працював водієм, відбулася година пам’яті.Про це повідомляють у Нововолинській міськраді.Священникитаразом з медичними працівниками, військовими, рідними та знайомими нашого Захисника вознесли молитву за спокій його душі.Представник Другого відділу ТЦК СП вручив мамі Героя Орден «За мужність ІІІ ступеня», яким Сергія відзначили посмертно.Нагадаємо, Сергій Власюк загинув 19 липня 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Донецькій області.

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