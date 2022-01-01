На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині

Волинь втратила ще одного військовослужбовця на російсько-українській війні.Про смерть волинянина повідомив Нововолинський міський голова"Знову пекучий біль ятрить наші згорьовані серця. Громада втратила ще одного мужнього, сильного, молодого Сина. У жорстокій війні з російським агресором віддав життя нововолинець. Свій останній подих Герой зробив на полі бою, борючись за Україну.Низько вклоняємося в скорботі. Щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого", - йдеться у дописі.Інформацію про смерть військовослужбовця з Волині підтвердили у Волинській ОВА.Сергій Власюк загинув 19 липня 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Донецькій області.Дату прибуття тіла та деталі щодо погребіння повідомлять згодом.Колективвисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.