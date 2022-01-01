На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині
Сьогодні, 21:43
Волинь втратила ще одного військовослужбовця на російсько-українській війні.
Про смерть волинянина повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Знову пекучий біль ятрить наші згорьовані серця. Громада втратила ще одного мужнього, сильного, молодого Сина. У жорстокій війні з російським агресором віддав життя нововолинець Сергій Власюк. Свій останній подих Герой зробив на полі бою, борючись за Україну.
Низько вклоняємося в скорботі. Щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого", - йдеться у дописі.
Інформацію про смерть військовослужбовця з Волині підтвердили у Волинській ОВА.
Сергій Власюк загинув 19 липня 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Донецькій області.
Дату прибуття тіла та деталі щодо погребіння повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про смерть волинянина повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Знову пекучий біль ятрить наші згорьовані серця. Громада втратила ще одного мужнього, сильного, молодого Сина. У жорстокій війні з російським агресором віддав життя нововолинець Сергій Власюк. Свій останній подих Герой зробив на полі бою, борючись за Україну.
Низько вклоняємося в скорботі. Щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого", - йдеться у дописі.
Інформацію про смерть військовослужбовця з Волині підтвердили у Волинській ОВА.
Сергій Власюк загинув 19 липня 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Донецькій області.
Дату прибуття тіла та деталі щодо погребіння повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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