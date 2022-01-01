На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині

На війні з Росією загинув військовослужбовець з Волині
Волинь втратила ще одного військовослужбовця на російсько-українській війні.

Про смерть волинянина повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Знову пекучий біль ятрить наші згорьовані серця. Громада втратила ще одного мужнього, сильного, молодого Сина. У жорстокій війні з російським агресором віддав життя нововолинець Сергій Власюк. Свій останній подих Герой зробив на полі бою, борючись за Україну.
Низько вклоняємося в скорботі. Щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого", - йдеться у дописі.

Інформацію про смерть військовослужбовця з Волині підтвердили у Волинській ОВА.

Сергій Власюк загинув 19 липня 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Донецькій області.

Дату прибуття тіла та деталі щодо погребіння повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, війна, серть, Нововолинськ
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