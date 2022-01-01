На Волині в гуртожитках живуть понад 2 тисячі переселенців. ВІДЕО





Про це повідомляє Тетяну Соломіну.



251 людина проживає в закладах освіти, які належать до комунальної власності громади, а решта, майже дві тисячі, це переселенці, які живуть в закладах освіти обласного підпорядкування.



Перед початком нового навчального року майже 600 переселенців потребують альтернативного житла.



"Це може бути приватний сектор, питання відселення з одного гуртожитку та акумулювання громадян в іншому гуртожитку. Жодна людина, яка проживає у цих закладах, без наявності альтернативного житла, — переселена не буде", – говорить Тетяна Соломіна.



Журналісти побували у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв у Луцьку. З березня в закладі надають житло вимушено переміщеним українцям. Зараз у гуртожитку живуть 42 переселенці, — розказала чергова Лідія Горбач.



Загалом гуртожиток розрахований на 60 людей.



Переселенка Аліна Терновська з Маріуполя сподівається залишитися жити у гуртожитку з двома дітьми, мамою та чоловіком. Жінка каже, що повертатись родині нікуди.



"Ми готували їжу й під авіаудар попали, вони скинули бомби чи ракети, було дуже страшно", – говорить Аліна Тернавська. З Маріуполя родина виїжджала манівцями. Із собою змогли забрали кота та папугу.



Виселяти родину Тернавських та інших переселенців з гуртожитку не будуть, – каже ректор Волинського коледжу культури та мистецтв Тарас Войтович. "Але трошки людей ущільняти будемо. Перш за все у нас мають бути поселені діти-сироти та діти військових. За рахунок двоярусних ліжок ми збільшили ліжкомісця", – додає керівник навчального закладу.



Є серед жильців гуртожитку й ті, хто найближчим часом планує з'їхати зі студентського житла і самостійно шукати собі помешкання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У гуртожитках закладів освіти Волині тимчасово проживають 2 236 переселенців, 568 людей потребують того, щоб для них знайшли альтернативне житло.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на заступницю начальниці обласного управління освіти251 людина проживає в закладах освіти, які належать до комунальної власності громади, а решта, майже дві тисячі, це переселенці, які живуть в закладах освіти обласного підпорядкування.Перед початком нового навчального року майже 600 переселенців потребують альтернативного житла."Це може бути приватний сектор, питання відселення з одного гуртожитку та акумулювання громадян в іншому гуртожитку. Жодна людина, яка проживає у цих закладах, без наявності альтернативного житла, — переселена не буде", – говорить Тетяна Соломіна.Журналісти побували у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв у Луцьку. З березня в закладі надають житло вимушено переміщеним українцям. Зараз у гуртожитку живуть 42 переселенці, — розказала чергова Лідія Горбач.Загалом гуртожиток розрахований на 60 людей.Переселенка Аліна Терновська з Маріуполя сподівається залишитися жити у гуртожитку з двома дітьми, мамою та чоловіком. Жінка каже, що повертатись родині нікуди."Ми готували їжу й під авіаудар попали, вони скинули бомби чи ракети, було дуже страшно", – говорить Аліна Тернавська. З Маріуполя родина виїжджала манівцями. Із собою змогли забрали кота та папугу.Виселяти родину Тернавських та інших переселенців з гуртожитку не будуть, – каже ректор Волинського коледжу культури та мистецтв Тарас Войтович. "Але трошки людей ущільняти будемо. Перш за все у нас мають бути поселені діти-сироти та діти військових. За рахунок двоярусних ліжок ми збільшили ліжкомісця", – додає керівник навчального закладу.Є серед жильців гуртожитку й ті, хто найближчим часом планує з'їхати зі студентського житла і самостійно шукати собі помешкання.

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