На Волині в гуртожитках живуть понад 2 тисячі переселенців. ВІДЕО

На Волині в гуртожитках живуть понад 2 тисячі переселенців. ВІДЕО
У гуртожитках закладів освіти Волині тимчасово проживають 2 236 переселенців, 568 людей потребують того, щоб для них знайшли альтернативне житло.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на заступницю начальниці обласного управління освіти Тетяну Соломіну.

251 людина проживає в закладах освіти, які належать до комунальної власності громади, а решта, майже дві тисячі, це переселенці, які живуть в закладах освіти обласного підпорядкування.

Перед початком нового навчального року майже 600 переселенців потребують альтернативного житла.

"Це може бути приватний сектор, питання відселення з одного гуртожитку та акумулювання громадян в іншому гуртожитку. Жодна людина, яка проживає у цих закладах, без наявності альтернативного житла, — переселена не буде", – говорить Тетяна Соломіна.

Журналісти побували у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв у Луцьку. З березня в закладі надають житло вимушено переміщеним українцям. Зараз у гуртожитку живуть 42 переселенці, — розказала чергова Лідія Горбач.

Загалом гуртожиток розрахований на 60 людей.

Переселенка Аліна Терновська з Маріуполя сподівається залишитися жити у гуртожитку з двома дітьми, мамою та чоловіком. Жінка каже, що повертатись родині нікуди.

"Ми готували їжу й під авіаудар попали, вони скинули бомби чи ракети, було дуже страшно", – говорить Аліна Тернавська. З Маріуполя родина виїжджала манівцями. Із собою змогли забрали кота та папугу.

Виселяти родину Тернавських та інших переселенців з гуртожитку не будуть, – каже ректор Волинського коледжу культури та мистецтв Тарас Войтович. "Але трошки людей ущільняти будемо. Перш за все у нас мають бути поселені діти-сироти та діти військових. За рахунок двоярусних ліжок ми збільшили ліжкомісця", – додає керівник навчального закладу.

Є серед жильців гуртожитку й ті, хто найближчим часом планує з'їхати зі студентського житла і самостійно шукати собі помешкання.


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Теги: Волинь, переселенці
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