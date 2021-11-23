«Заморожене» через війну каналізування сіл навколо Світязя продовжать





Про це йдеться на сайті Ковельської районної ради.



18 липня 2022 року голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак у складі волинської делегації зустрівся в місті Київ з Русланом Стрільцем, Шацького селищного голови Сергія Карпука з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.



Під час зустрічі посадовці обговорили питання продовження реалізації на території Шацької громади міжнародного проєкту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».



Всі роботи на сьогодні виконані на 98%, очисні споруди побудовані, мережі прокладені, обладнання встановлене, і сам проєкт перебуває на завершальному етапі. З причини вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого проєкт було призупинено.



Сьогодні є рішення центральних органів виконавчої влади про те, що реалізація проєктів, які, в основному, фінансуються за донорські кошти, має бути продовжена.



Учасники зустрічі в Києві обговорили механізм реалізації проєкту в умовах воєнного часу, також волинська делегація заручилася підтримкою керівництва двох інших міністерств: захисту довкілля та природних ресурсів України; розвитку громад та територій України.



До речі, 19 липня 2022 року, депутати Ковельської районної ради ради зібралися на позачергову сесію, на якій схвалили Звернення депутатів Ковельської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обраних від Волинської області, щодо підтримки фінансування з Державного бюджету Проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».



Як відомо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний проєкт «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь», реалізацію якого призупинили через повномасштабне вторгнення Росії, продовжать.Про це йдеться на сайті Ковельської районної ради.18 липня 2022 року голова Ковельської районної радиу складі волинської делегації зустрівся в місті Київ з, Шацького селищного голови Сергія Карпука з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.Під час зустрічі посадовці обговорили питання продовження реалізації на території Шацької громади міжнародного проєкту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».Всі роботи на сьогодні виконані на 98%, очисні споруди побудовані, мережі прокладені, обладнання встановлене, і сам проєкт перебуває на завершальному етапі. З причини вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого проєкт було призупинено.Сьогодні є рішення центральних органів виконавчої влади про те, що реалізація проєктів, які, в основному, фінансуються за донорські кошти, має бути продовжена.Учасники зустрічі в Києві обговорили механізм реалізації проєкту в умовах воєнного часу, також волинська делегація заручилася підтримкою керівництва двох інших міністерств: захисту довкілля та природних ресурсів України; розвитку громад та територій України.До речі, 19 липня 2022 року, депутати Ковельської районної ради ради зібралися на позачергову сесію, на якій схвалили Звернення депутатів Ковельської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обраних від Волинської області, щодо підтримки фінансування з Державного бюджету Проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».Як відомо, прокладати каналізацію у селі Світязь в рамках проєкту почали у 2019 році

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