Українців попередили про новий комп'ютерний вірус
Сьогодні, 20:20
В Україні попередили про нову шкідливу програму-викрадача. Фахівці вважають, що в першу чергу вона спрямована на державні організації.
Про це пишуть у Telegram-каналі Держспецзв’язку.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", - пише пресслужба Держспецзв’язку.
Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування "Південь".
Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть у Telegram-каналі Держспецзв’язку.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", - пише пресслужба Держспецзв’язку.
Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування "Південь".
Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українців попередили про новий комп'ютерний вірус
Сьогодні, 20:20
Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На Волині виявили нелегала з Вірменії
Сьогодні, 19:30
В РНБО пояснили, чому приховують 90% інформації з лінії фронту
Сьогодні, 19:00
Медіа