Українців попередили про новий комп'ютерний вірус





Про це пишуть у Telegram-каналі



"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", - пише пресслужба Держспецзв’язку.



Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування "Південь".



Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні попередили про нову шкідливу програму-викрадача. Фахівці вважають, що в першу чергу вона спрямована на державні організації.Про це пишуть у Telegram-каналі Держспецзв’язку. "Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", - пише пресслужба Держспецзв’язку.Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування "Південь".Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

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