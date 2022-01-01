Українців попередили про новий комп'ютерний вірус

Українців попередили про новий комп'ютерний вірус
В Україні попередили про нову шкідливу програму-викрадача. Фахівці вважають, що в першу чергу вона спрямована на державні організації.

Про це пишуть у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", - пише пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування "Південь".

Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про новий комп'ютерний вірус
Сьогодні, 20:20
Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На Волині виявили нелегала з Вірменії
Сьогодні, 19:30
В РНБО пояснили, чому приховують 90% інформації з лінії фронту
Сьогодні, 19:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 147-ий день війни
Сьогодні, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців попередили про новий комп'ютерний вірус
Сьогодні, 20:20
 0
Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині виявили нелегала з Вірменії
Сьогодні, 19:30
 0
В РНБО пояснили, чому приховують 90% інформації з лінії фронту
Сьогодні, 19:00
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 147-ий день війни
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8