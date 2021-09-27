На Волині виявили нелегала з Вірменії
Сьогодні, 19:30
20 липня на Волині правоохоронці виявили громадянина Республіки Вірменія, 1967 р.н., котрий проживав з порушенням встановлених правил перебування на території України іноземних громадян.
Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби Волині.
Чоловік прибув в Україну 5 років тому, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі України.
До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство України.
За вчинене правопорушення відносно громадянина Республіки Вірменія, складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 203 КУпАП. Постановою останнього визнано винним у вчинені правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Міграційна служба зобов'язала порушника покинути територію України до середини серпня у примусовому порядку.️
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Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби Волині.
Чоловік прибув в Україну 5 років тому, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі України.
До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство України.
За вчинене правопорушення відносно громадянина Республіки Вірменія, складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 203 КУпАП. Постановою останнього визнано винним у вчинені правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Міграційна служба зобов'язала порушника покинути територію України до середини серпня у примусовому порядку.️
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