На Волині виявили нелегала з Вірменії

На Волині виявили нелегала з Вірменії
20 липня на Волині правоохоронці виявили громадянина Республіки Вірменія, 1967 р.н., котрий проживав з порушенням встановлених правил перебування на території України іноземних громадян.

Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби Волині.

Чоловік прибув в Україну 5 років тому, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі України.

До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство України.

За вчинене правопорушення відносно громадянина Республіки Вірменія, складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 203 КУпАП. Постановою останнього визнано винним у вчинені правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Міграційна служба зобов'язала порушника покинути територію України до середини серпня у примусовому порядку.️

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Теги: нелегали, Волинь
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