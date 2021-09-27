На Волині виявили нелегала з Вірменії





Про це



Чоловік прибув в Україну 5 років тому, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі України.



До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство України.



За вчинене правопорушення відносно громадянина Республіки Вірменія, складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 203 КУпАП. Постановою останнього визнано винним у вчинені правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.



Міграційна служба зобов'язала порушника покинути територію України до середини серпня у примусовому порядку.️

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 липня на Волині правоохоронці виявили громадянина Республіки Вірменія, 1967 р.н., котрий проживав з порушенням встановлених правил перебування на території України іноземних громадян.Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби Волині.Чоловік прибув в Україну 5 років тому, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі України.До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство України.За вчинене правопорушення відносно громадянина Республіки Вірменія, складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 203 КУпАП. Постановою останнього визнано винним у вчинені правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.Міграційна служба зобов'язала порушника покинути територію України до середини серпня у примусовому порядку.️

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію