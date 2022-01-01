В РНБО пояснили, чому приховують 90% інформації з лінії фронту
Сьогодні, 19:00
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 90% одержуваної з фронту інформації приховується від громадськості. Її розголошення може зашкодити українським військовим.
Про це повідомив Данілова, пише УНІАН.
"Щоранку всі члени ставки і Ради нацбезпеки і оборони о 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах. Ми розуміємо, що 90% цього звіту не може бути відкрито для всього суспільства. Але не тому, що у нас немає бажання відкривати, а тому, що це може завдати шкоди насамперед нашим військовим", - зазначив він.
За словами секретаря РНБО, інформація, що надходить з фронту, вкрай чутлива.
"За кожною інформацією, якщо вона представляється некоректно, несвоєчасно і з похибкою, ми можемо мати втрати наших хлопців. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми повинні в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту - це вийде за рамки певних процесів", - наголосив Данілов.
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Про це повідомив Данілова, пише УНІАН.
"Щоранку всі члени ставки і Ради нацбезпеки і оборони о 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах. Ми розуміємо, що 90% цього звіту не може бути відкрито для всього суспільства. Але не тому, що у нас немає бажання відкривати, а тому, що це може завдати шкоди насамперед нашим військовим", - зазначив він.
За словами секретаря РНБО, інформація, що надходить з фронту, вкрай чутлива.
"За кожною інформацією, якщо вона представляється некоректно, несвоєчасно і з похибкою, ми можемо мати втрати наших хлопців. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми повинні в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту - це вийде за рамки певних процесів", - наголосив Данілов.
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