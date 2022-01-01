Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області
21 липня, у четвер, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 22-27⁰ тепла.

У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Температура вночі становитиме 17-13⁰ тепла, вдень прогнозують 23-26⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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