Погода на завтра, 21 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 22-27⁰ тепла.



У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.



Температура вночі становитиме 17-13⁰ тепла, вдень прогнозують 23-26⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 липня, у четвер, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 22-27⁰ тепла.У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.Температура вночі становитиме 17-13⁰ тепла, вдень прогнозують 23-26⁰ тепла.

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