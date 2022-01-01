Про «карту поляка» і міський город у Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 20 липня
20 липень, 23:34
Минає сто сорок сьома доба запеклого протистояння добра та зла. Не ми цю війну розпочали, але нам її закінчувати. Тож бойовий дух і жагу до перемоги мусимо підтримувати! У щоденній рубриці згадуємо лише про приємні інформаційні приводи, аби ви не забули, що добро у світі таки є.
Сьогодні, 20 липня, ми писали про таке:
На Херсонщині збили російський літак
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. І «наатакувався»... Дякуємо воїнам за майстерну роботу!
ЗСУ вже знищили 38 750 російських військових
Мінус двісті орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 750 (+200) осіб,
танків ‒ 1 700 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
артилерійських систем – 856 (+5) од,
РСЗВ – 250 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
спеціальної техніки – 70 (+0) од.
СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту
Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.
У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.
Лучан запрошують на відкриття міського городу
У Луцьку з'явиться міський город «Сади зростання». У день відкриття, 23 липня, усі охочі матимуть змогу доєднатися до висадки рослин.
Ті, хто хочуть висаджувати городину, але не мають відповідного місця, – зможуть нарешті втілити бажане. Окрім того, у суботу на території працюватиме компостер, тож організатори закликають взяти із собою органічні відходи.
Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 75 (головний корпус ЛНТУ)
Початок об 11 годині
Польща спростила отримання «карти поляка» для українців
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання «карти поляка» можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни.
У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових
Учасники громадської організації «Батьки дітей з синдромом Дауна" запросили на арттерапію п’ятеро військовослужбовців, які відновлюються після поранень у Луцьку. І це не єдина добра справа, адже від початку повномасштабного вторгнення вони разом із батьками плели маскувальні сітки, збирали гуманітарну допомогу та відправляли її сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю до Києва та Харкова.
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США надішлють Україні ще чотири HIMARS
Дякуємо нашим партнерам! За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 «хаймарсів», аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.
За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. «Хаймарси» та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані.
У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 19 липня, до патрульних звернувся чоловік, який розповів, що на вулиці Ковельська знаходиться жінка похилого віку.
«Заморожене» через війну каналізування сіл навколо Світязя продовжать
Міжнародний проєкт «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь», реалізацію якого призупинили через повномасштабне вторгнення Росії, продовжать.
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Сьогодні, 20 липня, ми писали про таке:
На Херсонщині збили російський літак
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. І «наатакувався»... Дякуємо воїнам за майстерну роботу!
ЗСУ вже знищили 38 750 російських військових
Мінус двісті орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 750 (+200) осіб,
танків ‒ 1 700 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
артилерійських систем – 856 (+5) од,
РСЗВ – 250 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
спеціальної техніки – 70 (+0) од.
СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту
Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.
У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.
Лучан запрошують на відкриття міського городу
У Луцьку з'явиться міський город «Сади зростання». У день відкриття, 23 липня, усі охочі матимуть змогу доєднатися до висадки рослин.
Ті, хто хочуть висаджувати городину, але не мають відповідного місця, – зможуть нарешті втілити бажане. Окрім того, у суботу на території працюватиме компостер, тож організатори закликають взяти із собою органічні відходи.
Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 75 (головний корпус ЛНТУ)
Початок об 11 годині
Польща спростила отримання «карти поляка» для українців
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання «карти поляка» можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни.
У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових
Учасники громадської організації «Батьки дітей з синдромом Дауна" запросили на арттерапію п’ятеро військовослужбовців, які відновлюються після поранень у Луцьку. І це не єдина добра справа, адже від початку повномасштабного вторгнення вони разом із батьками плели маскувальні сітки, збирали гуманітарну допомогу та відправляли її сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю до Києва та Харкова.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
США надішлють Україні ще чотири HIMARS
Дякуємо нашим партнерам! За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 «хаймарсів», аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.
За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. «Хаймарси» та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані.
У Луцьку патрульні допомогли 96-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 19 липня, до патрульних звернувся чоловік, який розповів, що на вулиці Ковельська знаходиться жінка похилого віку.
«Заморожене» через війну каналізування сіл навколо Світязя продовжать
Міжнародний проєкт «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь», реалізацію якого призупинили через повномасштабне вторгнення Росії, продовжать.
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