Окупанти готують «штурм» ЗАЕС «під чужим прапором», – розвідка

Окупанти готують «штурм» ЗАЕС «під чужим прапором», – розвідка
Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

"Імовірно, найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою «департамент військової контррозвідки» фсб поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

Нагадуємо, що Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.


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Теги: Росія, Україна, війна, ЗАЕС
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