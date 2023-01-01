«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі





Про це Сергій Наєв.



"Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил.

Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил. Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - йдеться в повідомленні.





Зазначається, що військові підсилюють ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК «Вагнер» Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенантв."Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил.Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил. Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що військові підсилюють ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію