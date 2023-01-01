«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі

«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі
На територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК «Вагнер».

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил.
Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил. Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - йдеться в повідомленні.


Зазначається, що військові підсилюють ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:21
«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі
Сьогодні, 18:00
На Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:40
Окупанти готують «штурм» ЗАЕС «під чужим прапором», – розвідка
Сьогодні, 17:30
На Волині у роковини загибелі Героя його колеги організували годину пам’яті
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України
Сьогодні, 13:44
Євродепутати просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка Євродепутати просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
18 липень, 14:00
NYT показала супутникові знімки бази у Білорусі, куди прибули «вагнерівці» NYT показала супутникові знімки бази у Білорусі, куди прибули «вагнерівці»
17 липень, 16:42
«Вагнерівці» тренують білоруську тероборону під Осиповичами «Вагнерівці» тренують білоруську тероборону під Осиповичами
14 липень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 причин купити XIAOMI Redmi 10C*
Сьогодні, 18:26
 0
Двоє лучан організували наркобізнес на Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:21
 0
«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:40
 0
Окупанти готують «штурм» ЗАЕС «під чужим прапором», – розвідка
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8