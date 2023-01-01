«Їх чекатиме смерть», – Наєв про спробу «вагнерівців» прорватися з Білорусі
Сьогодні, 18:00
На територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК «Вагнер».
Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил.
Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил. Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військові підсилюють ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.
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Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил.
Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил. Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військові підсилюють ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.
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