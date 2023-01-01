На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО
Сьогодні, 17:00
19 липня о 15:09 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці в Нововолинську на вулиці Героїв ЗСУ.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
На місце події спрямували чергові варти 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вони встановили, що загоряння виникло в одній з кімнат квартири на 5 поверсі.
Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, тож рятувальники негайно евакуювали з квартир на 3-5 поверхах 15 людей, з яких один — чоловік з інвалідністю.
Горіння в житловій кімнаті рятувальники локалізували о 15:25, ліквідували о 15:33. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати та розташовані поруч квартири.
На місці події працювали 10 рятувальників, залучено 3 одиниці техніки у тому числі автодрабина.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
На місце події спрямували чергові варти 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вони встановили, що загоряння виникло в одній з кімнат квартири на 5 поверсі.
Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, тож рятувальники негайно евакуювали з квартир на 3-5 поверхах 15 людей, з яких один — чоловік з інвалідністю.
Горіння в житловій кімнаті рятувальники локалізували о 15:25, ліквідували о 15:33. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати та розташовані поруч квартири.
На місці події працювали 10 рятувальників, залучено 3 одиниці техніки у тому числі автодрабина.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медична освіта на Волині: у ВНУ відбувся круглий стіл. ФОТО
Сьогодні, 17:15
На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Поляки планують перекрити рух через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що вимагають
Сьогодні, 16:30
Пішла в ліс по чорниці і не повернулася: на Волині знайшли мертвою жінку, яку розшукували два тижні
Сьогодні, 16:10
Медіа