На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО

На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО
19 липня о 15:09 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці в Нововолинську на вулиці Героїв ЗСУ.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

На місце події спрямували чергові варти 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вони встановили, що загоряння виникло в одній з кімнат квартири на 5 поверсі.

Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, тож рятувальники негайно евакуювали з квартир на 3-5 поверхах 15 людей, з яких один — чоловік з інвалідністю.

Горіння в житловій кімнаті рятувальники локалізували о 15:25, ліквідували о 15:33. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати та розташовані поруч квартири.

На місці події працювали 10 рятувальників, залучено 3 одиниці техніки у тому числі автодрабина.

Причина пожежі встановлюється.

На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО


На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО

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