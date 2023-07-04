Пішла в ліс по чорниці і не повернулася: на Волині знайшли мертвою жінку, яку розшукували два тижні

Пішла в ліс по чорниці і не повернулася: на Волині знайшли мертвою жінку, яку розшукували два тижні
19 липня пошуковою групою в одній із лісосмуг було виявлено тіло мешканки Білашева Ковельського району Вишневської Ганни Харитонівни, 24.12.1941 р.н, яка 04.07.2023 пішла в ліс по чорниці і не повернулася.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Увесь цей час тривали пошуки зниклої із залученням представників поліції, Національної гвардії, за участі офіцера громади, членів добровольчого формування територіальної громади, місцевих мешканців.

Тіло виявили у лісосмузі біля населеного пункту, в якому проживала жінка.


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