На Волині водій, який наїхав на велосипедиста, отримав «умовно»





Чоловіку призначили іспитовий строк, а пенсіонеру відшкодували моральну шкоду та витрачені кошти на лікування через отримані травми, сказано у вироку Ратнівського суду, - повідомляє



ДТП сталася торік 16 січня. Автомобіль мав технічну несправність гальмівної системи, про що водій знав. Під час руху дорогою в селищі Ратне чоловік відволікся, аби закріпити ремінь безпеки пасажира, який сидів на передньому сидінні. У результаті 51-річний водій не впорався з керування та збив пенсіонера.



63-річний волинянин, який їхав на велосипеді в попутному напрямку, отримав перелом і вивих плеча.



Через те, що авто водія було застраховане, ДТП належить до страхового випадку. За позовом адвоката пенсіонера страхова компанія відшкодує 77 800 гривень за лікування в медичному закладі та майже 4 000 гривень моральної шкоди. Ще 86 110 гривень моральної шкоди для потерпілого відшкодує винуватець ДТП.



Ратнівський суд призначив 51-річному водію Volkswagen Golf покарання у вигляді обмеження волі на рік, а також на підставі статті 75 ККУ звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд визнав винним 51-річного водія автомобіля Volkswagen Golf, який у селищі Ратне наїхав на 63-річного велосипедиста.Чоловіку призначили іспитовий строк, а пенсіонеру відшкодували моральну шкоду та витрачені кошти на лікування через отримані травми, сказано у вироку Ратнівського суду, - повідомляє Суспільне. ДТП сталася торік 16 січня. Автомобіль мав технічну несправність гальмівної системи, про що водій знав. Під час руху дорогою в селищі Ратне чоловік відволікся, аби закріпити ремінь безпеки пасажира, який сидів на передньому сидінні. У результаті 51-річний водій не впорався з керування та збив пенсіонера.63-річний волинянин, який їхав на велосипеді в попутному напрямку, отримав перелом і вивих плеча.Через те, що авто водія було застраховане, ДТП належить до страхового випадку. За позовом адвоката пенсіонера страхова компанія відшкодує 77 800 гривень за лікування в медичному закладі та майже 4 000 гривень моральної шкоди. Ще 86 110 гривень моральної шкоди для потерпілого відшкодує винуватець ДТП.Ратнівський суд призначив 51-річному водію Volkswagen Golf покарання у вигляді обмеження волі на рік, а також на підставі статті 75 ККУ звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію