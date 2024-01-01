Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО

Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО
У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки на Волині дітей-винахідників та що вони розробляють. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
Сьогодні, 10:05
Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО
Сьогодні, 09:50
У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей
Сьогодні, 09:40
Російські війська вночі атакували Одесу ударними дронами
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, – Генштаб Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
«Дякуємо за Україну»: воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом» від Залужного «Дякуємо за Україну»: воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом» від Залужного
16 січень, 13:10
Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк Від отриманих травм у ДТП помер Герой з Волині Олександр Денисюк
16 січень, 12:40
«О 4-ій Роман поїхав на завдання. А вже о 7 ранку загинув разом із побратимом»: історія 22-річного Героя з Луцька «О 4-ій Роман поїхав на завдання. А вже о 7 ранку загинув разом із побратимом»: історія 22-річного Героя з Луцька
16 січень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на Волині дітей-винахідників та що вони розробляють. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
Сьогодні, 10:05
 0
Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО
Сьогодні, 09:50
 0
У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей
Сьогодні, 09:40
 0
Російські війська вночі атакували Одесу ударними дронами
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8