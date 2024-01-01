Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО
Сьогодні, 09:50
У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.
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