Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО





Про це



"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.Про це повідомили у Повітряних силах."Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

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