Дозволив неповнолітньому сісти за кермо: на Волині на батька та сина склали адмінматеріали
Сьогодні, 11:00
Волинські патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР на неповнолітнього керманича та на його батька, що дозволив сину сісти за кермо.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 16 січня, патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача TruCAM на автодорозі поблизу села Дерно. Близько 14-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки Kia Sportage в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 101 км/год.
Інспектори зупинили транспортний засіб. За його кермом перебував 17-річний громадянин, а поруч, на пасажирському місці, сидів його 45-річний батько.
На юного керманича інспектори склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також — за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП, адже через свій вік хлопець ніколи не отримував посвідчення водія.
На батька ж патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 16 січня, патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача TruCAM на автодорозі поблизу села Дерно. Близько 14-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки Kia Sportage в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 101 км/год.
Інспектори зупинили транспортний засіб. За його кермом перебував 17-річний громадянин, а поруч, на пасажирському місці, сидів його 45-річний батько.
На юного керманича інспектори склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також — за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП, адже через свій вік хлопець ніколи не отримував посвідчення водія.
На батька ж патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.
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