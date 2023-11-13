Дозволив неповнолітньому сісти за кермо: на Волині на батька та сина склали адмінматеріали

Дозволив неповнолітньому сісти за кермо: на Волині на батька та сина склали адмінматеріали
Волинські патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР на неповнолітнього керманича та на його батька, що дозволив сину сісти за кермо.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 16 січня, патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача TruCAM на автодорозі поблизу села Дерно. Близько 14-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки Kia Sportage в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 101 км/год.

Інспектори зупинили транспортний засіб. За його кермом перебував 17-річний громадянин, а поруч, на пасажирському місці, сидів його 45-річний батько.

На юного керманича інспектори склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також — за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП, адже через свій вік хлопець ніколи не отримував посвідчення водія.
Дозволив неповнолітньому сісти за кермо: на Волині на батька та сина склали адмінматеріали

На батька ж патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.

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Теги: Волинь, син, батько, водій, патрульні
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