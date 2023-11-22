У Луцьку затвердили тарифи на тепло, яке забезпечують 3 підприємства
Сьогодні, 11:31
Для деяких споживачів в обласному центрі Волині можуть змінитися платіжки на послуги з теплопостачання.
Про це пише Конкурент із посиланням на рішення виконкому Луцької міської ради.
Підвищують тарифи для споживачів трьох підприємств. Вони надають послуги з теплопостачання установам, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів:
- ПП «Енерготранссервіс-К»;
- ТзОВ «Енергозбереження Волинь»;
- ТОВ «Українська теплогенеруюча компанія «Еско-Волинь».
Перша компанія, ПП «Енерготранссервіс-К», забезпечує теплом освітні заклади (Княгининівський ліцей № 34, Ратнівський ліцей №38 та Княгининівського ліцею Волинської обласної ради). Раніше за 1 Гкал приватному підприємству платили 3154,41 грн, але відсьогодні платитимуть вже 3598,82 грн.
Друга фірма, ТзОВ «Енергозбереження Волинь», надає послуги з теплопостачання Луцькому ВПУ будівництва й архітектури на вул. Потебні, 52 та Головному управлінню національної поліції у Волинській області, що знаходиться на вул. Винниченка, 11. До 17 січня 2024 року тариф за 1 Гкал для споживачів цього товариства становив 3004,20 грн, але відсьогодні ціна змінилась і вартість 1 Гкал – 3427,45 грн.
Останнє – ТОВ «Українська теплогенеруюча компанія «Еско-Волинь» – забезпечує теплом Луцький геріатричний пансіонат, Волинський обласний онкологічний диспансер та Волинську обласну клінічну лікарню. Останнього разу тариф на тепло від підприємства був 3004,20 грн за 1 Гкал. Проте вже з 17 січня він зростає до 3427,45 грн за 1 Гкал.
Зауважимо, що зміни не стосуються пересічних громадян, а лише підприємства, які уклали договір про теплопостачання зі згаданими компаніями.
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Про це пише Конкурент із посиланням на рішення виконкому Луцької міської ради.
Підвищують тарифи для споживачів трьох підприємств. Вони надають послуги з теплопостачання установам, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів:
- ПП «Енерготранссервіс-К»;
- ТзОВ «Енергозбереження Волинь»;
- ТОВ «Українська теплогенеруюча компанія «Еско-Волинь».
Перша компанія, ПП «Енерготранссервіс-К», забезпечує теплом освітні заклади (Княгининівський ліцей № 34, Ратнівський ліцей №38 та Княгининівського ліцею Волинської обласної ради). Раніше за 1 Гкал приватному підприємству платили 3154,41 грн, але відсьогодні платитимуть вже 3598,82 грн.
Друга фірма, ТзОВ «Енергозбереження Волинь», надає послуги з теплопостачання Луцькому ВПУ будівництва й архітектури на вул. Потебні, 52 та Головному управлінню національної поліції у Волинській області, що знаходиться на вул. Винниченка, 11. До 17 січня 2024 року тариф за 1 Гкал для споживачів цього товариства становив 3004,20 грн, але відсьогодні ціна змінилась і вартість 1 Гкал – 3427,45 грн.
Останнє – ТОВ «Українська теплогенеруюча компанія «Еско-Волинь» – забезпечує теплом Луцький геріатричний пансіонат, Волинський обласний онкологічний диспансер та Волинську обласну клінічну лікарню. Останнього разу тариф на тепло від підприємства був 3004,20 грн за 1 Гкал. Проте вже з 17 січня він зростає до 3427,45 грн за 1 Гкал.
Зауважимо, що зміни не стосуються пересічних громадян, а лише підприємства, які уклали договір про теплопостачання зі згаданими компаніями.
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