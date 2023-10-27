Тарифи підняли через борги: скандал у Нововолинську

підняли тарифи на водопостачання та водовідведення. Ціни ростуть, бо ж треба віддавати кредит, який місцевий водоканал взяв на реконструкцію мереж ще у 2017 році.



Про це йдеться у статті на шпальтах видання



Місцевий мешканець Василь Гура розповів, що 10 січня жителі та влада зустрічались у приміщенні водоканалу та обговорювали ситуацію довкола тарифів.



29 грудня виконавчий комітет проголосував за підвищення тарифів з 1 січня 2024 років, а нові квитанції людям вже прийдуть у лютому.



«По тому кредиту, що там був, зараз ведеться кримінальна справа. Поліція в травні 2023 року за ухвалою суду вилучила усі документи щодо побудованого трубопроводу. Він і досі офіційно не зареєстрований по документах. Там у нас є така фірма пана Коптюка, яка виконувала роботи і освоювала бюджетні кошти. Видно, що там щось «нарили», то зараз йде слідство. Але про це ніхто офіційно не розповідає», – розповів Василь Гура.



Чому піднімають тариф?



Журналісти звернулись за роз'ясненням до керівника «Нововолинськводоканалу» Богдана Миговича. Він розповів, що тариф не змінювали два роки, тому виникла необхідність його скорегувати. Адже і курс долара вже не той, і ціна на електрику зросла. Окрім цього, треба плати й відсотки по кредиту.



«В загальному ціна зростає на 57%, якщо брати водопостачання і водовідведення. Останній тариф, який зафіксували, подавався у 2021 році. Він економічно необґрунтований, ми подавали на коригування, але через війну його ніхто не корегував. Два роки тариф не піднімали й зараз склалася критична ситуація зі сплатою тіла кредиту та відсотків. На нас подавали до суду, ми були змушені вимагати коригування тарифів. Його затвердили. Оскільки два роки його не переглядали, тому маємо такий великий ріст», – зазначив Мигович.



Мова йде про кредит, який Нововолинськ отримав ще у 2017 році на реконструкцію водопровідних мереж. Тоді чинний керівник водоканалу Володимир Озімчук розповідав, що система зношена, їй 60 років і вона потребує ремонту. Саме тому вони подали заявку про позику. Її погодили і вже у 2018 році розпочались роботи. Озімчук також запевняв, що заміна систем не стане причиною підвищення тарифів на воду. Але, як бачимо, ситуація чомусь змінилась.



Рішенням виконавчого комітету встановили такі тарифи на:



- централізоване водопостачання – 33 грн 97 коп./ + 77,4% (зараз 19 грн 15 коп.);

- централізоване водовідведення – 28 грн 99 коп./ + 39,3 % (зараз 20 грн 80 коп.).



Під час ремонту мереж правоохоронці знайшли ймовірні порушення



Під час фактичних робіт на ремонті водопровідних мереж знайшли ймовірні порушення і за справу взялись правоохоронці.



«У нас вилучили документи, Нацполіція та БЕБ розглядають справу і переглядають справу», – розповів очільник водоканалу.



Журналісти намагалися дізнатися, які ж можливі проблеми таки виявили під час того ремонту, але в Бюро економічної безпеки коментувати та розповідати деталі відмовилися. Кажуть, що не можуть надати інформацію поки триває слідство. Проте факт порушення підтвердили.



Тариф зросте і для сіл, які увійшли в Нововолинську громаду



Богдан Мигович повідомив, що оскільки ближні населені пункти тепер у громаді, то й тариф для них такий же, як і для усіх, і вони будуть змушені його сплачувати, бо є абонентами водоканалу.



«Тариф на підприємстві один. Коли до нас приєдналися громади, вони приєднувались як нові абоненти нашого підприємства. Але вони мають тільки водопостачання, то за водовідведення не платять», – розповів нашим журналістам керівник.



Як зазначив депутат Нововолинської міської ради Ігор Тимощук на зустрічі з представниками водоканалу, це не зовсім чесно, що вартість кредиту вписують у тариф і для ближніх сіл. Мовляв, вони не входили у громаду, коли брали позику і не мають виплачувати її виплачувати.



«Я буду за це боротись. Селяни скидувались на труби, жили собі спокійно без Нововолинська. Доєдналися. Став водоканал обслуговувати ті труби, грубо кажучи. Для чого кредит нам нововолинський гасити, коли ми його не брали? Ми не є споживачами води з тих труб», – каже Тимощук.



Під час того імпровізованого «круглого столу» з владою і представниками водоканалу запропонували створити спеціальну комісію. Вона має скрупульозно дослідити проблему ціноутворення нового тарифу та знайти варіанти розв'язання цієї проблеми. Очільник громади Борис Карпус підтвердив, що комісію створили й вона працює. Проте самі ж активісти туди не увійшли, бо, як зазначають люди, вона не має жодних повноважень щось вирішувати. І її рішення несуть лише рекомендаційний характер.



У водоканалу близько 40 млн боргу, бо по кредиту просто не платили



Активісти надіслали графік погашення кредиту, який був додатком до кредитного договору. Відповідно до цього документу, підприємство двічі на рік мало сплачувати майже 231 тисячу доларів (з 15 червня 2019 року по 15 грудня 2031 року). Таким чином і мав «гаситися» борг. Але щось пішло не так і комунальники заборгували близько 40 мільйонів гривень (близько 900 тисяч доларів).



На початку 2023 року Державна казначейська служба подала на Нововолинськводоканал до суду, адже станом на 1 лютого 2023 року підприємство 20,8 мільйона гривень боргу та майже 2,6 мільйона гривень відсотків по кредиту. Тоді суд постановив стягнути з комунальників ці суми, бо аргументи щодо війни його не переконали.



У матеріалах справи зазначено, що водоканал посилався на обставини непереборної сили (воєнний стан), через які не міг платити по кредиту. Але суд вирішив, що це безпідставно, бо ж на території Волинської області, а зокрема Нововолинська, бойові дії не проводились. Тому платити по кредиту, на думку суду, комунальне підприємство могло. Таким чином вирішили стягнути борг з підприємства, який сформувався станом на початок лютого минулого року.



Журналістам Богдан Мигович зазначав, що не платили, бо не могли привести до ладу тарифи – збільшити їх. Тому бог і виник. Але рішення, вочевидь, знайшли і 29 грудня на виконкому проголосували за збільшення цін на водопостачання та водовідведення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У Нововолинськуна водопостачання та водовідведення. Ціни ростуть, бо ж треба віддавати кредит, який місцевий водоканал взяв на реконструкцію мереж ще у 2017 році.Про це йдеться у статті на шпальтах видання Конкурент Місцевий мешканецьрозповів, що 10 січня жителі та влада зустрічались у приміщенні водоканалу та обговорювали ситуацію довкола тарифів.29 грудня виконавчий комітет проголосував за підвищення тарифів з 1 січня 2024 років, а нові квитанції людям вже прийдуть у лютому.«По тому кредиту, що там був, зараз ведеться кримінальна справа. Поліція в травні 2023 року за ухвалою суду вилучила усі документи щодо побудованого трубопроводу. Він і досі офіційно не зареєстрований по документах. Там у нас є така фірма пана Коптюка, яка виконувала роботи і освоювала бюджетні кошти. Видно, що там щось «нарили», то зараз йде слідство. Але про це ніхто офіційно не розповідає», – розповів Василь Гура.Журналісти звернулись за роз'ясненням до керівника «Нововолинськводоканалу». Він розповів, що тариф не змінювали два роки, тому виникла необхідність його скорегувати. Адже і курс долара вже не той, і ціна на електрику зросла. Окрім цього, треба плати й відсотки по кредиту.«В загальному ціна зростає на 57%, якщо брати водопостачання і водовідведення. Останній тариф, який зафіксували, подавався у 2021 році. Він економічно необґрунтований, ми подавали на коригування, але через війну його ніхто не корегував. Два роки тариф не піднімали й зараз склалася критична ситуація зі сплатою тіла кредиту та відсотків. На нас подавали до суду, ми були змушені вимагати коригування тарифів. Його затвердили. Оскільки два роки його не переглядали, тому маємо такий великий ріст», – зазначив Мигович.Мова йде про кредит, який Нововолинськ отримав ще у 2017 році на реконструкцію водопровідних мереж. Тоді чинний керівник водоканалурозповідав, що система зношена, їй 60 років і вона потребує ремонту. Саме тому вони подали заявку про позику. Її погодили і вже у 2018 році розпочались роботи. Озімчук також запевняв, що заміна систем не стане причиною підвищення тарифів на воду. Але, як бачимо, ситуація чомусь змінилась.Рішенням виконавчого комітету встановили такі тарифи на:Під час фактичних робіт на ремонті водопровідних мереж знайшли ймовірні порушення і за справу взялись правоохоронці.«У нас вилучили документи, Нацполіція та БЕБ розглядають справу і переглядають справу», – розповів очільник водоканалу.Журналісти намагалися дізнатися, які ж можливі проблеми таки виявили під час того ремонту, але в Бюро економічної безпеки коментувати та розповідати деталі відмовилися. Кажуть, що не можуть надати інформацію поки триває слідство. Проте факт порушення підтвердили.Богдан Мигович повідомив, що оскільки ближні населені пункти тепер у громаді, то й тариф для них такий же, як і для усіх, і вони будуть змушені його сплачувати, бо є абонентами водоканалу.«Тариф на підприємстві один. Коли до нас приєдналися громади, вони приєднувались як нові абоненти нашого підприємства. Але вони мають тільки водопостачання, то за водовідведення не платять», – розповів нашим журналістам керівник.Як зазначив депутат Нововолинської міської радина зустрічі з представниками водоканалу, це не зовсім чесно, що вартість кредиту вписують у тариф і для ближніх сіл. Мовляв, вони не входили у громаду, коли брали позику і не мають виплачувати її виплачувати.«Я буду за це боротись. Селяни скидувались на труби, жили собі спокійно без Нововолинська. Доєдналися. Став водоканал обслуговувати ті труби, грубо кажучи. Для чого кредит нам нововолинський гасити, коли ми його не брали? Ми не є споживачами води з тих труб», – каже Тимощук.Під час того імпровізованого «круглого столу» з владою і представниками водоканалу запропонували створити спеціальну комісію. Вона має скрупульозно дослідити проблему ціноутворення нового тарифу та знайти варіанти розв'язання цієї проблеми. Очільник громадипідтвердив, що комісію створили й вона працює. Проте самі ж активісти туди не увійшли, бо, як зазначають люди, вона не має жодних повноважень щось вирішувати. І її рішення несуть лише рекомендаційний характер.Активісти надіслали графік погашення кредиту, який був додатком до кредитного договору. Відповідно до цього документу, підприємство двічі на рік мало сплачувати майже 231 тисячу доларів (з 15 червня 2019 року по 15 грудня 2031 року). Таким чином і мав «гаситися» борг. Але щось пішло не так і комунальники заборгували близько 40 мільйонів гривень (близько 900 тисяч доларів).На початку 2023 року Державна казначейська служба подала на Нововолинськводоканал до суду, адже станом на 1 лютого 2023 року підприємство 20,8 мільйона гривень боргу та майже 2,6 мільйона гривень відсотків по кредиту. Тоді суд постановив стягнути з комунальників ці суми, бо аргументи щодо війни його не переконали.У матеріалах справи зазначено, що водоканал посилався на обставини непереборної сили (воєнний стан), через які не міг платити по кредиту. Але суд вирішив, що це безпідставно, бо ж на території Волинської області, а зокрема Нововолинська, бойові дії не проводились. Тому платити по кредиту, на думку суду, комунальне підприємство могло. Таким чином вирішили стягнути борг з підприємства, який сформувався станом на початок лютого минулого року.Журналістам Богдан Мигович зазначав, що не платили, бо не могли привести до ладу тарифи – збільшити їх. Тому бог і виник. Але рішення, вочевидь, знайшли і 29 грудня на виконкому проголосували за збільшення цін на водопостачання та водовідведення.

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