Айс - однорічний службовий собака, який разом із кінологом Вадимом опановує пошук вибухових речовин.Історію чотирилапого прикордонника оприлюднили на сторінці Волинського прикордонного загону.Він - активний, товариський і безстрашний.«Для Айса нічого не страшно: побачить коня - одразу біжить до нього й зовсім не боїться дістати копитом», - усміхається Вадим.Під час тренувань Айс відпрацьовує виявлення цільового запаху на людині та в залізничних вагонах. Перевіряючи людину, він уважно обнюхує одяг, заглядає в кожну кишеню та обстежує кожну шпарину. У вагоні ретельно перевіряє кожну деталь, не оминаючи важкодоступних місць.Вдома на Айса чекають двоє йоркширських тер’єрів. Вони добре ладнають, хоча разом можуть добряче розгулятися. «Коли всі троє збираються разом, у хаті такий гармидер, що здається - ось-ось рознесуть її», - жартує Вадим.Вадим служить у Державній прикордонній службі України з 2019 року. Кінологічний шлях він розпочав у 2021-му: тоді ж пройшов навчання у навчальному центрі разом із малінуа Міксом. Вони опановували пошук наркотичних речовин. Нині Вадим служить кінологом у 6-му прикордонному загоні та спеціалізується на пошуку вибухових речовин.У 2024–2025 роках Вадим служив у Харківській області у складі прикордонної комендатури швидкого реагування 6 прикордонного загону.У вересні 2025 року отримав поранення в Куп’янському районі. Має статус учасника бойових дій.Пережите поранення та бойовий досвід не позбавили Вадима оптимізму й життєрадісності. Він зберігає добрий гумор, а про Айса говорить з особливою теплотою: для нього пес - не лише надійний напарник, а й найкращий друг.