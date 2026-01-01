Rheinmetall може згорнути проєкт заводу артснарядів в Україні, так і не випустивши жодного боєприпасу





Про це пише German Aid to Ukraine із посиланням на виступ гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера під час презентації Capital Markets Day у Гамбурзі, - пише



Як зазначається, проєкт опинився на межі закриття після понад двох із половиною років затримок — жодного боєприпасу там так і не виготовили.



За його словами, вплив українського ринку на Rheinmetall наразі є вкрай обмеженим. І хоча остаточне рішення про закриття ще офіційно не затвердили, Паппергер заявив, що, на його думку, компанія не продовжуватиме цей проєкт.



Гендиректор пояснив це позицією українських підприємств, які, мовляв, прагнуть виробляти все самостійно. За його словами, Україна вже виготовляє значну кількість боєприпасів власними силами — особливо артилерійських снарядів малої та середньої дальності.



За оцінками Паппергера, Сили оборони України нині витрачають від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів на рік. Понад половину з них виробляють українські компанії.



Більше про заводи Rheinmetall в Україні

У жовтні 2023 року Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство, яке буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Перший цех запрацював у червні 2024 року.



Крім того, у січні 2024-го Паппергер розповів, що Rheinmetall має намір побудувати новий завод боєприпасів. Він додав, що виготовлену продукцію планують надавати Україні. Згодом стало відомо, що цей завод планують побудувати в Україні.



Однак у серпні 2025 року глава Rheinmetall поскаржився на «українську бюрократію». За словами Паппергера, будівництво заводу в Україні почали майже одночасно з новим підприємством у Німеччині, але «в Німеччині ми вже готові, а в Україні — ні».



Під будівництво нового заводу Rheinmetall виділили землю в безпечному регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький оборонний концерн Rheinmetall, імовірно, відмовиться від планів збудувати в Україні завод із виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.Про це пише German Aid to Ukraine із посиланням на виступ гендиректора Rheinmetallпід час презентації Capital Markets Day у Гамбурзі, - пише "Громадське" Як зазначається, проєкт опинився на межі закриття після понад двох із половиною років затримок — жодного боєприпасу там так і не виготовили.За його словами, вплив українського ринку на Rheinmetall наразі є вкрай обмеженим. І хоча остаточне рішення про закриття ще офіційно не затвердили, Паппергер заявив, що, на його думку, компанія не продовжуватиме цей проєкт.Гендиректор пояснив це позицією українських підприємств, які, мовляв, прагнуть виробляти все самостійно. За його словами, Україна вже виготовляє значну кількість боєприпасів власними силами — особливо артилерійських снарядів малої та середньої дальності.За оцінками Паппергера, Сили оборони України нині витрачають від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів на рік. Понад половину з них виробляють українські компанії.У жовтні 2023 року Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство, яке буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Перший цех запрацював у червні 2024 року.Крім того, у січні 2024-го Паппергер розповів, що Rheinmetall має намір побудувати новий завод боєприпасів. Він додав, що виготовлену продукцію планують надавати Україні. Згодом стало відомо, що цей завод планують побудувати в Україні.Однак у серпні 2025 року глава Rheinmetall поскаржився на «українську бюрократію». За словами Паппергера, будівництво заводу в Україні почали майже одночасно з новим підприємством у Німеччині, але «в Німеччині ми вже готові, а в Україні — ні».Під будівництво нового заводу Rheinmetall виділили землю в безпечному регіоні.

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